Более миллиона квадратных метров готовых помещений для бизнеса построят в Подмосковье к 2028 году
В индустриальных парках Подмосковья построят еще 1,3 миллиона «квадратов» готовых помещений для бизнеса. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас для инвесторов, желающих запустить предприятие в индустриальных парках Подмосковья, доступно 517 тысяч квадратных метров», - уточнила Зиновьева. Чуть более чем за четыре года построят еще 1,3 миллиона «квадратов».
В Подмосковье продолжают активно создавать новые индустриальные парки, где инвесторам предлагают уже готовую инфраструктуру для бизнеса. Здесь удобно размещать производственные, логистические, торговые площадки.
Приобрести недвижимость можно с помощью программы «Промышленная ипотека». Это кредит на покупку помещения по ставке до 5% годовых. Подобрать площадку в одном из индустриальных парков региона можно на инвестиционной карте Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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