Более километра сетей теплоснабжения заменят в Можайском округе к зиме

В Можайске специалисты заменили участок теплосети у домов № 33 и № 35 на улице Коммунистическая, предстоит обновить 310 метров трубопровода от дома № 13/4 на улице Дмитрия Пожарского до тепловой камеры у гимназии № 4 на улице Восточная.

В поселке Уваровка специалисты уже заменили 202 метра сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной № 1 до камеры у домов № 1 и № 2 на улице 1-я Покровская. В процессе участок, протяженностью 268 метров, от котельной № 2 до дома № 25 на улице Урицкого.

В селе Борисово новый трубопровод в 360 метров будет проложен от дома № 3 на улице Мурзина до церкви.

В селе Синичино заменят 108 метров теплосетей у дома № 25, а также отремонтируют 120 метров трубопровода у дома № 2.

«Прошу набраться терпения жителям тех домов, где в настоящее время специалисты „ФПЛК“ проводят ремонты на объектах теплоснабжения. Все работы должны будут завершены в срок - до наступления отопительного периода. Исполнение держу на личном контроле!» - отметил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Профилактические работы прошли на городских котельных № 40, можайского полиграфкомбината, в поселке Химик, а также в поселках Синичино, Уваровка и Бородинское поле, Уваровка № 1 и № 2, в селе Борисово, в деревне Павлищево и у дома отдыха «Можайский».

Завершается ремонт на объектах в поселке Спутник, СПТУ-97 и в селе Клементьево. Предстоит улучшить котлы в поселке имени Дзержинского и в Колычево.

Проведены гидравлические испытания на всех сетях теплоснабжения общей протяжённостью 164,29 километров.

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