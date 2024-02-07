07 февраля 2024, 13:25

Более двух тысяч железобетонных опор изготовили специалисты «Мособлэнерго» в 2023 году

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В «Мособлэнерго» подвели итоги работы за 2023 год. Так, за отчетный период на производстве в Ликино-Дулево изготовили 2 135 тысячи железобетонных опор для воздушных линий электропередачи 0,4-10 киловатт.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, в месяц производится около 250 конструкций. Железобетонные опоры применяются для строительства, реконструкции и ремонта высоковольтных и низковольтных линий электропередачи, устройства уличного освещения.

Также в 2023 году специалисты «Мособлэнерго» изготовили 169 железобетонных блоков для обустройства фундаментов под распределительные и трансформаторные подстанции.

Замена опор необходима для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Заводы
07 февраля 2024, 13:54
Участок земли в Балашихе ушел за рекордную сумму на торгах в Подмосковье
Пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
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Более 600 человек приняли участие в аукционах по земельно-имущественным торгам. Самую высокую цену за участок земли зафиксировали в Балашихе.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, на минувшей неделе с 29 января по 4 февраля прошло 175 аукционов.

Цена 20 соток земли для ведения садоводства в Балашихе стартовала с 575 тысяч рублей, но 18 участников увеличили начальную стоимость в 42 раза. Таким образом стоимость участка выросла до 24 миллионов рублей. Эта цена оказалась самой высокой за отчетный период.

Напомним, что все желающие могут найти участок или помещение в Московской области под развитие бизнеса на сайте ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Торговля Бизнес
07 февраля 2024, 13:53
Лучшую бригаду скорой помощи по итогам 2023 года определили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Отзывы пациентов о работе скорой помощи собирали в течение всего прошлого года в Подмосковье с помощью робота «Светланы». На основании полученных данных удалось определить лучших врача, фельдшера, медсестру и водителя.

«Важно поддержать сотрудников скорой помощи, ведь на них ложится большая нагрузка. Голосовой помощник в 2023 году выполнил почти 600 тысяч звонков, по результатам которых определены четыре победителя. Все они получили денежную премию», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Лучшими сотрудниками скорой помощи в прошлом году стали врач Щелковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова и водитель Балашихинской подстанции Иван Концов.

В этом году автоматизированный опрос пациентов о работе скорой помощи роботом «Светланой» продолжится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Скорая помощь Врачи
07 февраля 2024, 13:45
Минэкологии Подмосковья назвало преимущества перехода транспорта на газ и электричество
Фото Минэкологии
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Минэкологии Московской области провело выборочный опрос среди владельцев транспортных средств и собственников автопарков по вопросу перехода их автопарков на газомоторное топливо. Оно намного экологичнее бензина, ведь при выхлопе газа в атмосферу выделяется в два раза меньше вредных веществ.

«Для нас вопрос перехода на экологичное топливо имеет важное значение, такая статистика может показать зависимость чистоты атмосферного воздуха от сокращения или увеличения выхлопных газов, а также динамику состояния окружающей среды», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве уточнили, что газомоторное топливо используется пассажирским, легковым и грузовым транспортом, коммунальной техникой, карьерной и сельскохозяйственной техникой.

На данный момент в регионе зарегистрировано свыше трех тысяч транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, более 5,5 тысячи автомобилей, использующих сжиженный углеводородный и компримированный природный газы, а также почти 13 тысяч машин, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ Топливо Машины Экология
07 февраля 2024, 13:36
Экологическая акция «Покорми птиц» прошла в парке усадьбы Кривякино
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Воспитанники детского сада «Белочка» в Воскресенске присоединились к экологической акции «Покорми птиц». Ребята из подготовительной группы наполнили кормушки, установленные в парке усадьбы Кривякино.

Акция «Покорми птиц» проходит в Подмосковье каждую зиму. Сотрудники усадьбы Кривякино всегда участвуют в этой общественной инициативе и регулярно подкармливают птиц. Их в усадебном парке обитает более 30 видов.

В этот раз им помогали воспитанники подготовительной группы детского сада «Белочка» при Лицее имени Стрельцова. Они наполнили кормушки, понаблюдали за птицами и послушали истории о них.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Птицы Воскресенск Экология

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