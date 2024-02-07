Более двух тысяч железобетонных опор изготовили специалисты «Мособлэнерго» в 2023 году

Читайте нас в:

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, в месяц производится около 250 конструкций. Железобетонные опоры применяются для строительства, реконструкции и ремонта высоковольтных и низковольтных линий электропередачи, устройства уличного освещения.

Также в 2023 году специалисты «Мособлэнерго» изготовили 169 железобетонных блоков для обустройства фундаментов под распределительные и трансформаторные подстанции.

Замена опор необходима для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».