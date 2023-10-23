Более двух тысяч семей переселили из аварийного жилья в Московской области с начала года
Московская область продолжает реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках программы проводится переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В этом году новоселье отметили 2,3 тысячи человек, а общая площадь расселенных домов составила 37,4 тысячи квадратных метров.
Как сообщили представители Министерства строительного комплекса Московской области, всего до конца 2023 года запланировано построить 43 многоквартирных дома, в которые заселятся жильцы аварийного фонда. На сегодняшний день работы завершены на девяти из них, остальные объекты находятся на заключительных этапах.
Отмечается, что 450 человек уже получили ключи от квартир в новостройке на улице Горького в Ступино. Более 170 жителей Звенигорода стали обладателями новых квартир в микрорайоне Восточный, а на улице Санаторной в Богородском округе новоселье справили более 340 человек.
До конца текущего года также запланирован ввод новостроек в Ногинске, Красноармейске, Краснозаводске, Солнечногорске, Ликино-Дулево, Можайске, Дмитровском, Пушкинском и Талдомском городских округах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 900 тысяч жителей бараков расселят в регионе за 7-10 лет.
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Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов указал, что программа имеет важнейшее социальное значение.
«На сегодняшний день все программные мероприятия реализовали 16 субъектов, в этом году к ним присоединятся еще 35. В том числе до конца года планируют завершить программу в Московской области. Всего в этом регионе с 2019 года, когда стартовал нацпроект, в новые квартиры переехали 14,1 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью 227,6 тысяч квадратных метров», - сообщил Ильшат Шагиахметов.