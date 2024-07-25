25 июля 2024, 17:43

Более четырех тысяч первоклассников пойдут в школы Химок в этом году

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Школы Химок примут в этом году четыре тысячи новых учеников. Всего в регионе свыше 120 тысяч детей переступят порог образовательных учреждений впервые.

День знаний - это всегда волнующее событие для учителей и школьников.

«Впереди у малышей новая и полная загадок жизнь, много новых знаний и информации. Желаю, чтобы каждому ученику предметы давались легко, общение со сверстниками налаживалось и оценки были хорошими», - поделилась муниципальный депутат Юлия Мамай.

Всего более 30 школ открыто в Химках, в них обучается свыше 20 тысяч детей.

Образовательные учреждения ежегодно совершенствуются. Изменения касаются не только внешнего вида, но и общей программы.

«Появляются новые проекты, например, один из них - патриотический „Химки. Успех в единстве поколений“. Он направлен на формирование у подрастающего поколения чувство гордости за свою страну, уважение к ее истории и героическому прошлому», - сказал Евгений Иноземцев.

Перед началом учебного года все школы региона в обязательном порядке проходят контроль антитеррористической защищенности. Специалисты проверяют работу пропускного режима, охранной сигнализации, металлоискателей и контрольных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Химки Школьники
25 июля 2024, 19:57
Вечерние пробки на подмосковных трассах 25 июля составили 4 балла
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс в четверг вечером, 25 июля. Пробки на дорогах фиксируются на уровне четырех баллов.

Как пояснили в ведомстве, главные автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Носовихинском и Каширском шоссе.

Также будет непросто проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем. Необходимо держать дистанцию и скоростной режим, а также не стоит совершать резких маневров.

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Пробки Дороги Водители
25 июля 2024, 19:46
Занятия и мастер-классы организуют для людей с ОВЗ в Мытищах
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Инклюзивные занятия и мастер-классы организуют в Мытищах в рамках библиотечного проекта «Добрые праздники без границ». Главный библиотекарь мытищинской библиотеки № 1 Светлана Старцева подписала договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Единение».

Благодаря фонду «Единение» дети и взрослые с ментальными нарушениями учатся полноценно жить в обществе. Подопечные в инклюзивных мастерских фонда осваивают трудовые навыки. Для них здесь проходят творческие реабилитационные занятия. В фонде работает группа нейропсихологов, которые специализируются на помощи людям с особенностями развития.

«Мы рады сотрудничать с разнообразными регионами и надеемся, что наше партнерство будет продолжаться не один год и принесет плоды для всех наших участников. Благодарим за возможность совместной работы!», - отметила Светлана Старцева.

Библиотечному проекту «Добрые праздники без границ» привезли в подарок пять ткацких станков для мастер-классов, гипсовые заготовки и книги по помощи детям, прибывшим из зоны проведения СВО.

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Мытищи Инвалиды
25 июля 2024, 19:41
Турнир на Кубок Александра Овечкина | Ovi Cup пройдет в Мытищах 10 августа
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Заключительные игры VI Кубка Александра Овечкина пройдут 10 августа на «Арене Мытищи». Болельщиков ждут гала-матч легенд хоккея, а также финальные поединки команд юных спортсменов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на лед выйдут капитаны - Александр Овечкин и Вячеслав Фетисов, а также Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Каменский, Кирилл Капризов и другие именитые хоккеисты.

После гала-матча на льду сразятся юные спортсмены, а Александр Овечкин лично вручит победителям главный трофей - переходящий кубок.

В завершающий день соревнований пройдет и киберспортивный турнир по хоккею Ovi Cyber Cup с призовым фондом один миллион рублей.

В ведомстве напомнили, что Кубок Александра Овечкина Ovi Cup проводится в Подмосковье с 2018 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Хоккей
25 июля 2024, 19:10
Центр крови Подмосковья назвал востребованными 1, 2 и 4 отрицательные группы
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор на эту неделю. Сейчас требуются первая, вторая и четвертая отрицательные группы крови.

«В Московской области много пациентов, которым для выздоровления нужно переливание крови. Жители нашего региона всегда проявляют активность на выездных донорских акциях и на станциях переливания крови», - отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Сдать кровь можно в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, временную или постоянную регистрацию. Стать донорами могут люди, достигшие 18 лет и не имеющие противопоказаний к донации.

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Подольск Щелково Воскресенск Орехово-Зуево

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