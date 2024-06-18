18 июня 2024, 15:39

Более 95% протестированных участков теплосетей Подмосковья прошли испытания

Министерство ЖКХ Московской области
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Специалисты аварийно-восстановительной службы Подмосковья приняли участие в работе 11 муниципальных комиссий, проводивших гидравлические испытания тепловых сетей. Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов.

Всего специалисты протестировали повышенным давлением 37 участков теплопроводов в различных муниципалитетах Московской области. Результаты показали, что 36 объектов успешно прошли тестирование и подтвердили готовность к эксплуатации.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский прокомментировал результаты испытаний, отметив, что высокий уровень готовности тепловых сетей к зиме является важным показателем работы. Он подчеркнул, что испытания продемонстрировали готовность подавляющего большинства протестированных участков к холодам.

«Особое внимание уделяется тем участкам, где выявлены проблемы - здесь оперативно проводятся ремонтные работы, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей», - добавил Велиховский.

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ЖКХ Ремонтные работы
18 июня 2024, 16:11
Водоснабжение квартир наладят в ЖК «Новогорск-Парк» в Химках
Администрация г.о Химки
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Новый водорегулирующий узел строится в жилом комплексе «Новогорск-Парк» в Химках. Это необходимо для того, чтобы наладить водоснабжение квартир.

Ход работ обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. Систему подачи воды в жилом квартале «Новогорск парк» начали ремонтировать после перебоев в работе из-за ошибок застройщика при проектировании узла. Новый водорегулирующий узел наладит параметры водоснабжения на всех этажах жилого комплекса.

Сейчас специалисты заканчивают строительство железобетонного основания и прокладку силовых и слаботочных кабелей. Работы планируют закончить к середине июля.

Вместе с тем в Химках ремонтируют семь водосточных колодцев на улице 9 Мая и Юбилейном проспекте. Также специалисты промоют 1,2 километра сетей, проведут строительно-монтажные работы по переустройству сетей ливневой канализации. На всех участках ремонта работают малые и большие илососные машины, службы эксплуатации и подрядные организации. Сотрудники «Химводостока» круглосуточно следят за работой ливневых насосных станций в Химках.

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ЖКХ Химки Строительство
18 июня 2024, 16:11
Более 2 тысяч ям отремонтировали во дворах Подмосковья с начала мая
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Ямочный ремонт активно проводят в Подмосковье под присмотром министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. С начала мая во дворах региона отремонтировали свыше двух тысяч дорожных неровностей.

«В этом сезоне подрядные организации устранят 575 тысяч квадратных метров ям в рамках планового ремонта. Работы запланированы в 33 муниципалитетах», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По словам министра, на данный момент уже более половины асфальтового покрытия от заявленного плана привели в порядок. Прежде всего работы проводятся по тем дефектам, по которым поступают обращения от жителей.

На данным момент работы завершили в 11 округах Подмосковья, включая Химки, Лыткарино, Наро-Фоминск и другие.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Дороги
18 июня 2024, 16:06
Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к акции «Свеча памяти»
Министерство образования МО
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Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти» стартовала в преддверии Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня. Жителей Подмосковья пригласили принять участие и зажечь виртуальную свечу в честь героев Великой Отечественной войны на интернет-платформе деньпамяти.рф.

Участники акции также могут просмотреть интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Уже сейчас на сайте доступны более 60 видеороликов с воспоминаниями о войне от блокадников и фронтовиков.

Кроме того, на сайте акции можно сделать пожертвования. Все собранные средства направят на медицинскую помощь нуждающимся ветеранам.

В 2023 году неравнодушные граждане зажгли более 500 тысяч виртуальных свечей, а также собрали порядка 1,5 миллиона рублей, которые были переданы на поддержку ветеранов.

Фонд «Память поколений» уже восемь лет помогает ветеранам, предоставляя им слуховые аппараты, коляски и другие необходимые вещи.

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Ветераны Великая Отечественная война
18 июня 2024, 15:42
Более 700 метров тепловой сети заменили в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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Специалисты переложили тепловые сети на нескольких улицах Лобни. Работы проходят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Ключевая задача проводимых сейчас работ - обеспечение бесперебойной передачи тепла. Со старта ремонтов в Лобне уже переложили участки тепловых сетей и тепловые трассы на улицах Победы, Чкалова, Краснополянская, Молодежная и Букинском шоссе. Всего - более 700 метров.

«В нашем городе в этом году в рамках капитального ремонта проводится масштабная работа по перекладке тепловых сетей с применением трубы с пенополиуретановой изоляции. К примеру, уже проведены работы по замене тепловой сети протяженностью 360 метров с увеличением диаметра до Ду400 от Ленина, 18 до Юбилейной, 4к4», - отметила глава Лобни Анна Кротова.

Качественное выполнение работ позволит снизить количество аварий на тепловых сетях в холодные времена года.

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Благоустройство Лобня Отопление

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