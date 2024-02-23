Более 900 предложений опубликовали на ярмарке вакансий в Долгопрудном

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По словам начальника по работе с персоналом компании АО «НИОПИК» Евгении Сизинцевой, более десяти департаментов предприятия нуждаются в новых сотрудниках.

«Сегодня у нас новый молодой генеральный директор Антонина Мельниченко, новая амбициозная команда, и мы нуждаемся в новых кадрах. Сейчас мы ищем химиков, химиков-аналитиков, химиков-синтетиков, химиков-разработчиков, производственный персонал», - рассказала Сизинцева.

Также она отметила, что специалисты с экономическим образованием могут работать в бухгалтерии, отделе закупок или в финансово-аналитическом отделе. Кроме того, компания АО «НИОПИК» активно сотрудничает с молодежью и студентами профильных вузов, предоставляя им стажировки на предприятии.

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