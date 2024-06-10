Более 900 летних пришкольных лагерей открыли в Подмосковье

«Такой формат летнего отдыха очень востребован у нас в регионе - школьники проводят время интересно и с пользой, а родители точно знают, что их дети находятся под присмотром», - рассказал первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн.

Для детей запланированы развивающие занятия, спортивные мероприятия, проектные работы и познавательные экскурсии - смены будут тематическими: спортивные, патриотические, посвященные Году семьи и другие.

Особое внимание уделят оздоровлению сирот и детям без родительского попечения, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

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