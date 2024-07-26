Более 90 тысяч рабочих мест создали на промплощадках Подмосковья

Читайте нас в:

«Развитая промышленная инфраструктура - залог высокой инвестиционной активности в нашем регионе, где ежегодно запускают порядка 450 новых предприятий. Инфраструктурные площадки Подмосковья стали местом работы для 2,3 тысячи компаний, которые уже сейчас создали более 92 тысяч рабочих мест», - рассказала Зиновьева.

Она напомнила, что фактический объем инвестиций, вложенный предприятиями на территории инфраструктурных площадок Подмосковья, уже превысил 750 миллиардов рублей, а заявленные инвестиции составляют более 960 миллиардов рублей.

Посмотреть свободные локации для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте региона invest.mosreg.ru/investor/map.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».