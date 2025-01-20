Более 90 тысяч новых домов и зданий зарегистрировали в Подмосковье в 2024 году

«За прошлый год на государственный кадастровый учет поставили 96 тысяч объектов недвижимости, в том числе 75 тысяч индивидуальных жилых домов общей площадью 10,6 миллиона „квадратов“. Налоговый потенциал этих домов составляет 318,7 миллиона рублей», - рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По сравнению с 2023 годом, в Подмосковье зарегистрировали на 16 тысяч зданий больше.

С 1 марта 2025 года вступят в силу принятые Госдумой поправки в Градостроительный кодекс, которые вводят новое правило: ставить частное жилье на кадастровый учет и оформлять право собственности на него нужно будет сразу же после завершения строительства.

Органы местного самоуправления имеют право выявлять незарегистрированные объекты и вносить информацию о них в единый реестр недвижимости.

В 2024 году в число лидеров по регистрации объектов недвижимости среди муниципалитетов Подмосковья вошли Раменский (7827 объектов), Дмитровский (6623 объекта) и Истра (6267 объектов).