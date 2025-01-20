20 января 2025, 16:00

Более 90 тысяч новых домов и зданий зарегистрировали в Подмосковье в 2024 году

фото Минимущества
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В 2024 году в Московской области зарегистрировали 96 тысяч новых зданий. Итоги 12 месяцев подвели в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«За прошлый год на государственный кадастровый учет поставили 96 тысяч объектов недвижимости, в том числе 75 тысяч индивидуальных жилых домов общей площадью 10,6 миллиона „квадратов“. Налоговый потенциал этих домов составляет 318,7 миллиона рублей», - рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По сравнению с 2023 годом, в Подмосковье зарегистрировали на 16 тысяч зданий больше.

С 1 марта 2025 года вступят в силу принятые Госдумой поправки в Градостроительный кодекс, которые вводят новое правило: ставить частное жилье на кадастровый учет и оформлять право собственности на него нужно будет сразу же после завершения строительства.

Органы местного самоуправления имеют право выявлять незарегистрированные объекты и вносить информацию о них в единый реестр недвижимости.

В 2024 году в число лидеров по регистрации объектов недвижимости среди муниципалитетов Подмосковья вошли Раменский (7827 объектов), Дмитровский (6623 объекта) и Истра (6267 объектов).

Недвижимость
20 января 2025, 17:08
Кадетам в Воскресенске напомнили о правилах поведения вблизи железной дороги
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Сотрудники линейного отдела полиции железнодорожной станции «Воскресенск» и представители администрации округа провели профилактическую лекцию для учеников кадетской школы и школы № 5. Ребятам рассказали о правилах безопасности на железной дороге.

Отдельное внимание на встрече посвятили и предотвращению хулиганских действий на железной дороге: повреждение оборудования и незаконное проникновение на ограниченные территории. Учащиеся смогли задать полицейским все интересующие вопросы.

В конце лекции участникам раздали памятки с правилами безопасного поведения на железной дороге с яркими иллюстрациями и четкими рекомендациями.

Отметим, что такие профилактические встречи проведут и в других школах городского округа Воскресенск. Подобные мероприятия помогут уменьшить риски детской смертности на железнодорожном транспорте, сформировать у ребят ответственное отношение к безопасности.

РЖД Школьники Полиция Воскресенск
20 января 2025, 16:47
Подмосковная служба помощи при ДТП получила почти 3 тысячи заявок за неделю
Минтранс Подмосковья
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Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2,6 тысячи обращений за неделю. Водители оформили аварии и составили европротоколы по инструкциям операторов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, всего за неделю квалифицированную помощь получили 5,3 тысячи водителей, попавших в ДТП без пострадавших. Из них 1037 автомобильных аварий оформили в Центрах, участники еще 427 происшествий составили европротоколы по инструкции оператора горячей линии.

При столкновении водителям рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112. Получить консультацию также можно лично в центрах.

ДТП Машины
20 января 2025, 16:44
Спортсмены из Люберец стали призерами областного турнира по самбо
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Межмуниципальные соревнования Московской области по самбо прошли в минувшие выходные во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах. В них участвовали спортсмены в возрасте 14-16 лет.

Турнир собрал более 100 самбистов из 18 муниципалитетов Подмосковья. «Участники продемонстрировали достойную борьбу, конкуренция была на высоком уровне», - рассказал глава Федерации самбо Люберец, вице-президент региональной федерации самбо Виктор Худяков.

Спортсмены соревновались не только за победу в турнире, но и за право попасть в финал первенства Московской области, которое пройдет в Можайске 1 февраля.

Люберецкие самбисты отлично выступили на соревнованиях, показав хороший уровень подготовки. Даниил Соловьев, представлявший Федерацию самбо Люберец, и Иван Косякин из спортивной школы олимпийского резерва «Союз» завоевали бронзовые награды. В первенстве региона также будут участвовать еще два спортсмена из Люберец, которые показали пятый результат в своих весовых категориях: Никита Салангин и Арсений Калинин.

Спортсмены Люберцы
20 января 2025, 16:39
Открытый турнир по настольному теннису пройдет в Химках 26 января
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Соревнования по настольному теннису для всех желающих организуют в спортивной школе «Лунево» в Химках. Турнир приурочен к открытию VII зимних Олимпийских игр.

Перед началом состязаний спортсмены прослушают познавательную лекцию о возникновении, развитии и мировом значении Олимпийских игр и российских чемпионах. Встреча состоится 26 января в 11:30 по адресу: улица Гаражная, дом № 4А. Победители турнира получат памятные призы и награды.

«Такие мероприятия помогают сохранять спортивные традиции и укреплять у разных поколений чувство гордости за свою страну», - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют развитию массового спорта и патриотическому воспитанию молодежи. Так, в округе ежедневно организуют тематические лекции, кинопоказы, эстафеты, турниры и многое другое.

Химки Теннис

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