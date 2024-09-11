Более 90 тысяч книг прочли жители Химок в библиотеках за лето

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Антон Павлович Чехов, Сергей Васильевич Лукьяненко, Евгений Германович Водолазкин, Рэнд Айн и Делии Оуэнс - вошли в топ популярных авторов. Среди художественных произведений лидируют роман-антиутопия «Атлант расправил плечи», цикл «Дозоры» и рассказы Чехова.

Напомним, что в прошлом году после ремонта открыли читальный зал в Сходне, фонд которого насчитывает около 6000 книг.

Библиотеки в Химках развиваются благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Дмитрия Волошина. Книгохранилища стали современными центрами для интеллектуального и культурного досуга.

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