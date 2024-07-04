Более 90 СНТ газифицируют в Мытищах по социальной программе

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило об окончании приема документов на участие в конкурсе на получение грантов. Эти средства фермеры смогут использовать для развития своих хозяйств, включая покупку земельных участков, техники, оборудования, животных или производственных помещений.

В этом году 28 фермеров подали заявки на участие в конкурсе. Из них 15 занимаются выращиванием растений, четверо - рыбоводством, трое - пчеловодством и мясным овцеводством, а остальные разводят крупный рогатый скот.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что в этом году на проекты «Агростартап» выделено 77 миллионов 800 тысяч рублей. Он подчеркнул, что главным условием для участия является то, что гранты могут получить только начинающие фермеры региона, чья предпринимательская деятельность либо не была зарегистрирована ранее, либо была официально оформлена в текущем году.

Представители Минсельхоза пояснили, что фермерские хозяйства, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, могут получить поддержку до семи миллионов рублей, а по другим направлениям - до пяти миллионов рублей.

Ведомство также сообщило, что все представленные на конкурс документы будут проверены специальной комиссией. Участники, прошедшие первый отбор, будут приглашены на личное собеседование для представления своих проектов, после чего будут определены победители.

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