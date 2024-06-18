Более 90 подъездов отремонтируют в Химках к концу года

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Ремонтные работы пройдут в жилых домах на улицах Тюкова, Первомайской, Чапаева, Новозаводской, Лавочкина, Победы и других.

«В Химках ведут активные работы в рамках деятельности Фонда капитального ремонта. В настоящий момент уже приступили к ремонту домов, инженерных сетей, подвальных помещений, ремонту фасадов», - рассказал заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков.

Специалисты покрасят козырьки, поручни и стены подъездов, установят новые металлические двери, ливневую систему и домофоны. Также рабочие следят за чистотой придомовых территорий, чистят контейнерные площадки и локально ремонтируют крыши. Сейчас модернизацию кровли проводят по 24 адресам в Новых и Старых Химках, а также в Новогорске.

Всего с начала реализации программы капитального ремонта на территории Химок отреставрировали свыше 500 домов. Ход работ контролирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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