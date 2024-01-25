Более 90 объектов культурного наследия в Подмосковье зарегистрировали в ЕГРН за год

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За год утвердили 27 охранных обязательств, разработали 280 актов технического состояния объектов культурного наследия. По результатам археологических работ 21 объект включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, для 45 памятников археологии определили и утвердили границы территории.

Утвердили границы и предмет охраны исторических поселений городов Звенигород и Сергиев Посад. В перечень вошли 100 исторически ценных объектов.

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