Более 90 миллиардов рублей выделят на строительство школ и больниц Подмосковья в 2024 году

В Министерстве экономики и финансов Подмосковья сообщили, что в регионе готовятся к вводу в следующем году 67 объектов.

К новому учебному году в Московской области должны открыть 14 школ. Их строительство ведется в рамках национального проекта «Образование» с участием средств федерального бюджета. Так, в Красногорске, который входит в тройку лидеров среди округов по приросту населения, появится школа на 900 мест со встроенным блоком детского сада и еще один образовательный комплекс на 1700 мест.

В 2024 году завершится строительство детской больницы в Красногорске. Она станет главным многопрофильным центром детского здравоохранения в Московской области, оборудованным по последнему слову науки и техники. Больничный комплекс с поликлиникой появится в Сергиевом Посаде, поликлиники откроют в Лобне и Мытищах. Завершится реконструкция реабилитационного центра «Ясенки» для инвалидов и ветеранов боевых действий.

Четыре новых спортивных объекта откроются в Подмосковье в 2024 году. В Раменском городском округе по национальному проекту «Демография» начнет работать физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для бадминтона, в Бронницах - комплекс с универсальным спортивным залом. Стадион «Торпедо» в Люберцах реконструируют.

В 2024 году планируется завершить строительство детской музыкальной школы в городском округе Королев, реконструкцию центра «Протон» в Серпухове, Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ», а также музея-заповедника «Мелихово» в городском округе Чехов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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