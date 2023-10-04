Более 90 лотов выставили на торги в Подмосковье

Читайте нас в:

В Дмитровском округе с начала года через аукцион реализовали 96 земельных участков. Сейчас в торгах участвуют еще 154 лота. Один из таких находится в деревне Костино. Участок площадью 13 соток расположен в центре поселка, его можно использовать под магазин. Рядом находятся детский сад и дом культуры. Срок аренды составляет 13 лет, начальная цена - 1,2 миллиона рублей в год.

В Раменском с начала года сдали в аренду или продали на торгах 61 участок, для приобретения доступны еще 36.

«Здесь можно взять в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 8 соток. Рядом магазин, церковь и водоем. Начальная стоимость участка составляет 1 427 960 рублей», - уточнили в комитете.

В Чехове на торгах реализовали 26 участков, доступны еще 25. Один из них находится в деревне Пленицино.

Участок можно арендовать под склад , его площадь составляет 14 соток. Земля находится рядом с Симферопольским шоссе. Арендовать участок можно на 13 лет, начальная стоимость - 264 тысячи рублей в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».