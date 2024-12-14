14 декабря 2024, 19:02

Более 90 котельных в Подольске подготовили к зиме в этом году

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В городском округе Подольск к отопительному сезону в текущем году подготовили 52 тепловых пункта и 95 котельных. Сейчас реконструируют трубопроводы в разных микрорайонах муниципалитета.

В 2024 году в Подольске особенно основательно готовились к осенне-зимнему периоду. Профильные специалисты отдельное внимание уделили частным ресурсоснабжающим организациям. Там проверили техническое состояние котельных и теплосетей, осмотрели всю документацию.

В рамках госпрограммы по обновлению инфраструктуры теплоснабжения в трех котельных на улицах Победы, Ульяновых и Заводской поменяли оборудование. Работы провели раньше запланированного срока и уже получили от Ростехнадзора все необходимые документы.

Сейчас в Подольске модернизируют трубопроводы в разных частях округа. Однако, это не мешает стабильной подаче тепла в жилые дома и в здания социальной сферы.

Отметим, что семь объектов теплоснабжения, в том числе от Министерства обороны Российской Федерации, перешли в этом году в ведение «Подольской теплосети».

Подольск ЖКХ Отопление
14 декабря 2024, 15:15
На расчистку улиц Балашихи от снега вышли более тысячи дворников
Телеканал «360»
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Расчисткой дорог и улиц от снега в Балашихе занимаются более тысячи дворников и 44 дорожника. Об этом сообщила администрация городского округа.

Работники очищают от снега дороги, входные группы к многоквартирным домам и подъезды контейнерным площадкам. Также дворники убирают лестницы и спуски, пешеходные дорожки, тротуары, проезды, парковки, детские и спортивные площадки.

«Более 1000 дворников, 41 единица спецтехники и 44 дорожников вышли на улицы городского округа с самого утра», - отметили в пресс-службе.

Ранее подмосковное Министерство транспорта подтвердило, что всего в регионе на уборку снега вывели 670 единиц техники. За ночь коммунальные службы очистили и обработали противогололедными реагентами порядка 1,4 тысячи километров муниципальных и региональных дорог. Особое внимание специалисты уделяют потенциально опасным участкам: съездам, мостам и эстакадам.

Балашиха Снегопад
14 декабря 2024, 14:24
Мастер-класс по созданию рождественских венков прошел в Волоколамске
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В Ярополецкой библиотеке Волоколамского городского округа состоялся мастер-класс «Рождественский венок». Каждый участник ушел домой с праздничным сувениром, сделанным своими руками под руководством опытного мастера.

Собравшиеся научились подбирать материалы и элементы для создания праздничных венков. Им рассказали о принципах симметрии, сочетании цветов и текстур при изготовлении новогоднего украшения, которое украсит дом и подарит атмосферу волшебства и уюта.

Помогал участникам творческой встречи опытный мастер. Собравшиеся обсуждали созданные работы, делились друг с другом креативными идеями. Беседы коснулись не только темы Нового года и Рождества, присутствующие рассказывали о любимых книгах и авторах.

Покидая занятие, участники уносили домой свои изделия, а также теплые воспоминания о встрече.

Новый год Волоколамск
14 декабря 2024, 13:03
Около 1,5 тысячи единиц коммунальной техники выведут на уборку снега в Подмосковье
Телеканал «360»
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В субботу в Московской области на уборку снега выведут порядка 1,5 тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«В течение суток работу по уборке общественных пространств и придомовых территорий региона осуществят порядка 1,5 тысячи единиц средств малой механизации и коммунальной техники. Эффективность работы - 89%», - заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что на территории Московской области температура воздуха варьируется от -5 до -2 градусов. По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области обильный снегопад ожидается в городских округах: Домодедово, Ленинский, Химки, Балашиха, Волоколамский, Мытищи, Пушкинский, Щелково и Бронницы.

Ранее появилось видео уборки снега в Котельниках.

Снегопад
14 декабря 2024, 12:25
Инженер-конструктор из Химок купила жилье по программе «Социальная ипотека»
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Елена Бабешкина из Химок скоро переедет в свою собственную квартиру. Ее она приобрела благодаря социальной программе.

Елена работает инженером-конструктором на ракетно-космическом предприятии в Химках уже три года. Она поучаствовала в программе «Социальная ипотека».

Ее поддержали коллеги и помогли подать документы. Елена выбрала квартиру с отделкой в новом доме, который еще строится. Квартиру девушка искала поближе к предприятию.

Отметим, что программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Приобрести жилье с ее помощью могут медики, учителя, молодые ученые и ряд других специалистов.

Схема оплаты следующая: правительство области покупает жилье для владельцев сертификатов, а участники программы должны платить только проценты по ипотечному кредиту.

Химки Социальная ипотека Промышленность

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