Более 90 котельных в Подольске подготовили к зиме в этом году

В 2024 году в Подольске особенно основательно готовились к осенне-зимнему периоду. Профильные специалисты отдельное внимание уделили частным ресурсоснабжающим организациям. Там проверили техническое состояние котельных и теплосетей, осмотрели всю документацию.

В рамках госпрограммы по обновлению инфраструктуры теплоснабжения в трех котельных на улицах Победы, Ульяновых и Заводской поменяли оборудование. Работы провели раньше запланированного срока и уже получили от Ростехнадзора все необходимые документы.

Сейчас в Подольске модернизируют трубопроводы в разных частях округа. Однако, это не мешает стабильной подаче тепла в жилые дома и в здания социальной сферы.

Отметим, что семь объектов теплоснабжения, в том числе от Министерства обороны Российской Федерации, перешли в этом году в ведение «Подольской теплосети».