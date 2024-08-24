Более 90 камер видеонаблюдения установили в Солнечногорске с начала года
В городском округе Солнечногорск с начала 2024 года установили 97 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». До конца декабря в округе разместят еще 91.
Всего в муниципалитете установили 1807 камер, больше всего их в Солнечногорске и Андреевке. Часть устройств поставят исходя из результатов голосования жителей на портале «Добродел».
«В этом году при помощи видеокамер системы „Безопасный регион“ раскрыто 29 преступлений различной степени тяжести», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.
Система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» объединяет камеры, размещенные в общественных местах, во дворах, дорогах, контейнерных площадках и в подъездах.
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