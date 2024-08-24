Более 90 камер видеонаблюдения установили в Солнечногорске с начала года

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Всего в муниципалитете установили 1807 камер, больше всего их в Солнечногорске и Андреевке. Часть устройств поставят исходя из результатов голосования жителей на портале «Добродел».

«В этом году при помощи видеокамер системы „Безопасный регион“ раскрыто 29 преступлений различной степени тяжести», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» объединяет камеры, размещенные в общественных местах, во дворах, дорогах, контейнерных площадках и в подъездах.

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