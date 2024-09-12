Более 90% годового плана повышения надежности электроснабжения выполнили в Подмосковье

На текущий момент завершены работы на 328 объектах. Рабочие капитально отремонтировали 77,8 километра линий электропередачи и 95 подстанций, построили и реконструировали свыше 74 километров ЛЭП и 68 трансформаторных подстанций.

Запланированный объем работ уже выполнили в Дубне, Егорьевске, Люберцах, Лыткарине, Мытищах, Ленинском округе и Электростали. В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом объемы ремонта и обновления оборудования подстанций увеличены. Так, в Домодедове заменили оборудование в двух подстанциях, что улучшило электроснабжение артезианских скважин, а в Воскресенске замена трансформатора повысила надежность для 500 потребителей.

Напомним, в рамках программы в 2024 году охвачен 381 электрообъект. Помимо этого, запланирована замена 658 опор, 97 километров проводов и реконструкция 39 подстанций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции одной из значимых котельных Подольска , которая находится при Климовском патронном заводе. Раньше она была в частной собственности, но после крупного сбоя прошлой зимой объект передали муниципалитету, чтобы избежать подобных ЧП.

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