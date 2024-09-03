03 сентября 2024, 14:47

Более 90 человек сделали прививки от гриппа в Лобне с начала сезона

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В одном из торговых центов городского округа Лобня организовали выездную вакцинацию жителей от гриппа. Прививочный пункт посетили более 90 человек.

На выездной вакцинации жители Лобни сделали прививки от гриппа, а посетители старше 65 лет - в том числе от пневмококковой инфекции.

Вакцинация на выезде удобна тем, что в мобильных прививочных пунктах нет больших очередей, контакта с потенциально больными людьми, можно предварительно проконсультироваться с врачом.

«В первую очередь прививаются граждане из группы риска: хронические больные, дети, студенты, медики, граждане старше 60 лет, призывники, беременные женщины, преподаватели, работники коммунальной сферы и транспорта. Призываю работодателей активно прививать от гриппа коллективы независимо от формы собственности», - сказала заведующая лобненской городской поликлиникой № 2 Екатерина Ливенец.

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Здравоохранение Лобня Поликлиники
03 сентября 2024, 14:47
Первый в учебном году «Разговор о важном» прошел в школе № 2 в Свердловском
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Образ будущего обсудили на уроке «Разговор о важном» в школе № 2 в поселке Свердловский. Также будущие выпускники провели акцию «Самолетик будущего».

Учебный год в школе Свердловского стартовал с «Разговоров о важном». На уроке поговорили об образе будущего.

Также в День знаний для всех школьников поселка звучали поздравления и напутствия. Ученики 11-х классов провели акцию «Самолетик будущего».

Будущие выпускники подготовили бумажные самолетики с написанными на них напутственными словами и подарили их первоклассникам. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Навигаторы детства».

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Школы Школьники Лосино-Петровский
03 сентября 2024, 14:03
Учебный год в колледже «Подмосковье» начался с награждения студентов и педагогов
Министерство образования МО
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Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу нового учебного года, прошла в колледже «Подмосковье». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Церемонию начали с поднятия флага и исполнения гимна России. Первокурсников приветствовали педагоги, будущие работодатели, участники СВО и активисты «Движения первых».

Студенты и педагоги, показавшие успехи, получили грамоты и благодарственные письма. Затем прозвучало поздравление министра просвещения Сергея Кравцова и директора департамента государственной политики в сфере СПО Виктора Неумывакина.

Вновь прибывшие студенты познакомились с колледжем, преподавателями и своими однокурсниками. Узнали о правилах учебного заведения, его особенностях и традициях.

Для учеников Подмосковья открыли 39 новых школ и 40 - после капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году - свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.

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Школы Школьники Лосино-Петровский
03 сентября 2024, 13:35
Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский поздравил с началом учебного года
Министерство ЖКХ Московской области
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Новый учебный год стартовал во всех школах Подмосковья 2 сентября. Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский поздравил ребят с началом занятий и рассказал о восстановленных образовательных объектах в Мариуполе.

«Поздравляю всех учеников Подмосковья с началом нового учебного года! Хочу отметить детей сотрудников подведомственных организаций МинЖКХ, в том числе и „КС МО“. Ваши успехи и активное участие в конкурсах и акциях вдохновляют нас на дальнейшие свершения», - сказал министр.

Велиховский рассказал, что ведомство поддерживает и создает условия для успешного отдыха и обучения детей сотрудников, организует летние лагеря и предоставляет возможности для развития.

«Важным направлением работы министерства является восстановление образовательных учреждений на новых территориях. Уже завершен капитальный ремонт восьми школ в Мариуполе, двух школ в Макеевке и еще одной - в Луганске», - добавил Антон Велиховский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
03 сентября 2024, 12:07
Выездная бригада врачей из медцентра Рошаля провела прием детей в Истре
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Специалисты из детского клинического центра имени Рошаля провели осмотры детей в Истре. В течение двух последних недель в детской поликлинике № 1 пациентов принимали невролог, офтальмолог, ортопед и уролог.

Проводить приемы в Истре врачи клинического центра начали еще до открытия медицинского учреждения. Жителям очень удобен такой формат, ведь можно получить консультация сразу нескольких специалистов и узнать мнение не только местных врачей, но и областных.

На прием к урологу пришли 20 ребят, невролог принял 40 детей, а офтальмологи - 46. Травматологи-ортопеды приняли 34 юных пациентов.

«В основном пациенты обращаются с жалобами на нарушение осанки, деформацию нижних конечностей. Почти половина случаев поддается консервативному лечению, и оперативного вмешательства не требуется. Некоторым пациентам было предложено плановое оперативное лечение в Детском клиническом центре имени Рошаля, другие - приглашены на плановую госпитализацию. Дальнейшая тактика их лечения будет определена уже в условиях центра», - рассказала травматолог-ортопед Детского клинического центра имени Рошаля Анастасия Поддубная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что новые медицинские учреждения откроют в восьми округах в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Истра Врачи Поликлиники

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