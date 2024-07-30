Более 90 аукционов по земле и имуществу провели в Подмосковье за неделю

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В торгах приняли участие 274 претендента. Среднее количество участников на каждый лот составило 5,5 человека.

Найти участки и здания, которые выставлены на аукцион, можно на Едином портале торгов.

В Telegram-канале @konkurenTEAM ежедневно публикуют подборку актуальных лотов и другую полезную информацию. Там же рассказывают о способах участия в торгах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья. Комитет по конкурентной политике возглавила Светлана Журавлева. Долгое время она работала в ведомстве первым заместителем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».