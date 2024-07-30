30 июля 2024, 12:30

Более 90 аукционов по земле и имуществу провели в Подмосковье за неделю

Читайте нас в: Google Новости

С 22 по 26 июля в Московской области состоялось 95 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Подмосковья.

В торгах приняли участие 274 претендента. Среднее количество участников на каждый лот составило 5,5 человека.

Найти участки и здания, которые выставлены на аукцион, можно на Едином портале торгов.

В Telegram-канале @konkurenTEAM ежедневно публикуют подборку актуальных лотов и другую полезную информацию. Там же рассказывают о способах участия в торгах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья. Комитет по конкурентной политике возглавила Светлана Журавлева. Долгое время она работала в ведомстве первым заместителем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы
30 июля 2024, 13:16
Тендер на благоустройство общественной территории «Сказка» объявили в Серпухове
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс в электронной форме на благоустройство общественного пространства объявили в Серпухове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить озеленение, установить малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение и систему оповещения.

Работы необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Серпухов
30 июля 2024, 13:14
Школы и детские сады Богородского округа подготовили к учебному году
пресс-служба Администрации Богородского округа
Читайте нас в: Google Новости
Образовательные учреждения Богородского округа прошли приемку перед новым учебным годом. Комиссия проверила детские сады, школы и центры дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Комиссия проверила 31 образовательное учреждение Богородского городского округа. Все они готовы принять детей и обеспечить им комфортные и безопасные условия для обучения.

Эксперты комиссии оценивали условия для безопасного пребывания детей, техническое оснащение учреждений и благоустройство прилегающих территорий. Особое внимание проверяющие обращали на пожарную безопасность.

Отметим, что после капитального ремонта 1 сентября в муниципалитете откроются Центры образования № 8 и № 21.

Школы Детские сады Богородский Образование
30 июля 2024, 12:47
Экскурсию для ветеранов и пенсионеров прокуратуры провели в Королеве
Прокуратура МО
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура города Королева организовала экскурсию для ветеранов и пенсионеров, связанных с прокуратурой Московской области. Мероприятие прошло в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, расположенном в Звездном городке.

Во время экскурсии ветераны смогли ознакомиться с уникальными тренажерами и макетами космических кораблей и орбитальных станций. Они также получили информацию о современных достижениях в области пилотируемой космонавтики.

В завершение мероприятия участники пообщались с российским космонавтом, Героем Российской Федерации Салижаном Шариповым, который поделился опытом своих полетов и рассказал о нюансах стыковок с орбитальным комплексом «Мир».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Ветераны Экскурсии Королев
30 июля 2024, 12:45
Юным дмитровчанам вручили первый паспорт во дворце культуры «Созвездие»
Читайте нас в: Google Новости
Во дворце культуры «Созвездие» городского округа Дмитров подросткам вручили первые паспорта. Церемония проводится каждый месяц. Чтобы получить документ в торжественной обстановке — нужно написать заявление в МФЦ.

На торжественной церемонии собрались подростки, которым исполнилось 14 лет. Депутат Совета депутатов округа Роман Сунгуров поздравил ребят и пожелал им быть достойными гражданами России. Вместе с первым документом юные дмитровчане получили памятные подарки.

«Каждый месяц в торжественной обстановке мои заместители, депутаты, общественные деятели вручают жителям округа, достигшим 14-летнего возраста, их первый паспорт. Церемония вручения - это всегда очень торжественное и трогательное мероприятие как для ребят, так и для их родных. Желаю нашей молодежи верить в себя, в любых обстоятельствах оставаться хорошими людьми и патриотом нашей великой страны», - прокомментировал вручение глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке - нужно подать заявление в МФЦ в течение месяца после дня рождения. Специалисты оформят участие.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Молодежь Дмитров

Новости по теме