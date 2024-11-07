Более 9 тысяч пациентов посетили центр эндокринологии в Дмитрове с января

В центре ведут прием четыре специалиста. Здесь можно получить консультацию, план лечения и направление на УЗИ-диагностику. Также при необходимости пациенты направляются на сосудистые операции или стационарное лечение. Одним из главных направлений работы является «Школа сахарного диабета», где обучают правильному питанию и уходу за диабетической стопой. Врачи центра проводят занятия по подсчету углеводов, дозировке инсулина и технике инъекций.

Для удобства пациентов доступны телемедицинские консультации, записаться на которые можно через врача из любой больницы Подмосковья. В кабинете диабетической стопы работает хирург-подолог, который уже принял 580 человек, помогая им в уходе за диабетической стопой. Обучение в «Школе диабета» прошли 855 человек.

Центр активно сотрудничает с эндокринологическими учреждениями Видновской больницы и МОНИКИ, что позволяет организовать консультации и при необходимости госпитализацию пациентов.

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