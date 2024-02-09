09 февраля 2024, 15:56

Более 9 тонн шишек для семян заготовили в лесах Подмосковья

Комлесхоз МО
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Лесничие Подмосковья заготавливают шишки хвойных деревьев для получения семян. В Орехово-Зуевском лесничестве собрали уже 100 килограмм сосновых шишек, а в филиале «Русский лес» — более девяти тонн.

Собранные шишки отправляют в Центр защиты леса. Там тщательно проверяют семена на всхожесть и зараженность, отбраковывают поврежденные. После обработки семена ели в вакуумной упаковке хранят с соблюдением температурного режима до посадки в питомники.

При правильном хранении семена не теряют всхожести до 10 лет. Таким образом обеспечивается воспроизводство лесных ресурсов.

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Зима - пора заготовки семян хвойных деревьев для лесовосстановления. Шишки снимают с деревьев и хранят в мешках до отправки на сушку. Там извлекут семена и проверят их на всхожесть перед весенней посадкой для выращивания сеянцев.

При сборе отбирают качественные шишки, исключая старые, раскрывшиеся, смолистые и мелкие. Семенной материал нужно собирать до раскрытия чешуй, что происходит в конце зимы при потеплении.

09 февраля 2024, 16:07
Резервные котельные запустили в Солнечногорске в связи с похолоданием
«Газпром теплоэнерго МО»
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Компания «Газпром теплоэнерго МО» объявила о запуске 12 резервных котельных в Солнечногорске. Дополнительные мощности помогут поддерживать нужные параметры подачи тепла и горячей воды в мороз.

В связи с наступившим похолоданием и для повышения надежности теплоснабжения компания «Газпром теплоэнерго МО» дополнительно запустила в работу 12 блочно-модульных котельных. Мобильные источники позволяют поддерживать необходимые параметры подачи тепловой энергии потребителям многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Солнечногорске и деревне Ложки. Передвижные котельные автоматизированы и способны работать в сложных погодных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Солнечногорск Отопление
09 февраля 2024, 16:01
Институт из Химок стал лидером Подмосковья в сфере коммуникаций в 2023 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Московский государственный институт культуры в городском округе Химки стал лидером Интегрального рейтинга эффективности коммуникаций в 2023 году. Церемония награждения прошла в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Всего оценивали 615 вузов.

Вузы оценили по рейтингу вовлеченности аудитории на собственных ресурсах, рейтингу представленности вузов в научно-популярных СМИ и рейтингу представленности вузов в СМИ и социальных медиа.

«Для нас статус лидера в сфере коммуникаций - это огромная мотивация для будущих достижений. Мы ведем большую работу по информационному освещению деятельности вуза и рады, что наш вклад в популяризацию российского высшего образования и науки, заметен и оценен по достоинству», - отметила начальник отдела общественных связей Московского государственного института культуры Екатерина Левдина.

На мероприятии озвучили результаты коммуникационных стратегий вузов, а также «VK» анонсировал новую систему аналитики для сайтов и приложений MyTracker.

В завершении Московскому государственному институту культуры был вручен сертификат, что он является лидером Интегрального рейтинга эффективности коммуникаций в 2023 году по Московской области. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Химки Студенты
09 февраля 2024, 15:50
Около 2 миллионов кубометров отходов отправили на переработку в Подмосковье с начала года
Ульянов Артём
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В Подмосковье большое внимание уделяют переработке стройотходов во вторичное сырье. Для этого в Московской области оборудовали 82 спецплощадки и шесть погрузочных пунктов. Транспортировкой отходов занимаются более 2,4 тысячи перевозчиков.

Только с начала года в регионе отправили на переработку свыше двух миллионов кубометров отходов.

«Строительные отходы являются ценным источником для получения вторичных материальных ресурсов», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В соответствии с приказом Минстроя России вторичный щебень, получаемый из бетонного и кирпичного боя, уже включили в классификатор строительных ресурсов ФГИС ЦС. Из таких отходов создают тепловолокно и ветошь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Экология
09 февраля 2024, 15:50
Школьников Подмосковья пригласили на олимпиаду по защите информации
Unsplash
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Олимпиада по защите информации Ugra CTF 2024 пройдет для учащихся 8-11 классов. Участникам предстоит изучить информационные системы и извлечь из них информацию, которая плохо защищена.

Соревнования пройдут в два этапа: в отборочном выступят команды из пяти школьников, а в заключительный пройдут участники с лучшими результатами.

Олимпиада состоится в онлайн-формате 10 и 11 февраля. Для участия нужна предварительная регистрация. Все участники получат электронные сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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Школьники

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