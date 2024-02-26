Более 9 миллионов пассажиров воспользовались общественным транспортом Подмосковья за выходные

Заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что свыше 4,3 миллиона пассажиров воспользовались автобусами, из которых 2,8 миллиона - на маршрутах Мострансавто.

«Наиболее интенсивный пассажиропоток на автобусных маршрутах зафиксирован 24 февраля - свыше 1,5 миллиона поездок», - добавил Алексей Гержик.

Наибольшей популярностью в праздничные дни пользовались маршруты № 368 и № 367.

В Минтрансе Подмосковья добавили, что ЦППК с 22 по 25 февраля перевезла более пяти миллионов пассажиров. Самым востребованным ж/д направлением стало Ярославское, где было совершено 930 тысяч поездок, а также Казанское и Курское направления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья. Он подчеркнул, что для разработки маршрутов используется искусственный интеллект. Кроме того, в регионе продолжается закупка новых автобусов.

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