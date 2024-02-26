26 февраля 2024, 19:22

Более 9 миллионов пассажиров воспользовались общественным транспортом Подмосковья за выходные

Минтранс Подмосковья
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Жители и гости Московской области осуществили более 9,3 миллиона поездок в общественном транспорте за минувшие выходные, с 23 по 25 февраля. Соответствующей информацией поделились в Минтрансе Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что свыше 4,3 миллиона пассажиров воспользовались автобусами, из которых 2,8 миллиона - на маршрутах Мострансавто.

«Наиболее интенсивный пассажиропоток на автобусных маршрутах зафиксирован 24 февраля - свыше 1,5 миллиона поездок», - добавил Алексей Гержик.

Наибольшей популярностью в праздничные дни пользовались маршруты № 368 и № 367.

В Минтрансе Подмосковья добавили, что ЦППК с 22 по 25 февраля перевезла более пяти миллионов пассажиров. Самым востребованным ж/д направлением стало Ярославское, где было совершено 930 тысяч поездок, а также Казанское и Курское направления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья. Он подчеркнул, что для разработки маршрутов используется искусственный интеллект. Кроме того, в регионе продолжается закупка новых автобусов.

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Автобусы
26 февраля 2024, 18:57
Подмосковные фехтовальщицы выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях
Федерация фехтования России
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Спортсменки из Московской области взяли золото и бронзу на вторых этапах всероссийской серии гран-при на саблях и шпагах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

​Лучшей среди 44 саблисток стала двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян. В финале она одолела Алину Ключникову со счетом 15:9. Третье место на соревнованиях заняла Софья Великая - она победила действующую чемпионку России среди юниорок Веронику Булукову со счетом 15:12.

Напомним, вторые этапы всероссийской серии гран-при на саблях и шпагах проходили с 24 по 25 февраля в Пензе и Москве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
26 февраля 2024, 18:05
Более 15 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю
Медиасток.рф
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Более 15 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья на прошлой неделе. Для этой работы вывели свыше 500 человек.

В Министерстве благоустройства Подмосковья рассказали, как парки региона спасали от снегопада на прошлой неделе. В этой работе принимали участие 544 человека и 155 машин.

Снег сначала убирали на центральных аллеях в парках, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обработали противогололедными материалами.

На территории Московской области 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети составляет два миллиона квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
26 февраля 2024, 18:03
Более 21 тысячи человек посетили лыжни Подмосковья за неделю
Пресс-служба Минблаго МО
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Для любителей активного отдыха в Подмосковье обустраивают спортивные площадки и лыжные трассы. В Министерстве благоустройства региона заявили, что только за неделю на лыжнях Московской области покатались более 21,5 тысячи человек.

Многие трассы обустроили по губернаторской программе «Парки в лесу». Рядом с некоторыми из них работают пункты проката лыжного инвентаря и теплые раздевалки.

Для жителей и гостей региона обустроили трассы в парке «Авангард» в Электростали, в Ольгинском парке в Балашихе, в лесопарке Гальчино в Домодедове и в других округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Благоустройство
26 февраля 2024, 17:57
Производство соусов запустят в Ступине в 2025 году
Unsplash
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Производство соусов появится на территории городского округа Ступино. Застройщиком выступает компания «ПК ПЕЧАГИН» из Чехова, а завершить строительство планируют в первом квартале 2025 года.

Строительство начнется на земельном участке, предоставленном по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль». Реализация данного инвестиционного проекта приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению объема производства соусов в регионе.

Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая масло для жарки, соусы для пиццы и фритюрные смеси. Продукцию «ПК ПЕЧАГИН» можно приобрести в различных торговых центрах. Кроме того, каждый желающий может заказать понравившиеся соусы через интернет-площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Бизнес Заводы Ступино

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