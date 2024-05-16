16 мая 2024, 22:34

Более 860 строительных инвестпроектов реализовали в Подмосковье

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Более 1100 инвестиционных проектов, превышающих два триллиона рублей, реализуется в Подмосковье. Меры поддержки региональных предпринимателей позволяет им не только увеличивать выпуск продукции, но получать существенные налоговые льготы.

Как рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, инвестиционный блок правительства региона на данный момент сопровождает 860 строительных проектов, остальные проекты направлены на модернизацию уже построенных объектов.

«Так, например, порядка 250 проектов на сопровождении - это крупные проекты, инвестиции в каждый из которых составляют более одного миллиарда рублей. Суммарно объем инвестиций в эти крупные проекты оцениваются в 540 миллиардов рублей, их реализация позволит создать в регионе свыше 17 тысяч рабочих мест», - рассказала Зиновьева.

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Инвестиции Льготы Строительство Промышленность
16 мая 2024, 21:40
Ремонт участка Каширского шоссе начался в Домодедове
Минтранс Подмосковья
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Рабочие приступили к ремонту асфальтового покрытия Каширского шоссе от села Вельяминово до поворота на село Кузьминское в городском округе Домодедово. Всего планируется модернизировать участок длиной девять километров.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на Каширском шоссе всегда интенсивное движение. Эта дорога обеспечивает проезд не только жителей Домодедова, но и автолюбителей из близлежащих городских округов.

«Для сокращения сроков ремонтных работ фрезеровка старого и укладка нового асфальтобетонного покрытия идет параллельно. После укладки дорожники укрепят обочины и нанесут разметку», - пояснили в ведомстве.

Следующий этап работ - ремонт участка дороги от автобусной остановки «Красный путь» до поворота в микрорайон Белые Столбы-2, а также на центральной улице в деревне Образцово от Береговой улицы до пересечения с трассой А-108.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Дороги Ремонтные работы
16 мая 2024, 21:19
Акцию «Лес будущего» проведут в Химках 18 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ежегодная экологическая акция «Лес будущего» пройдет во всех микрорайонах городского округа Химки. Жители высадят свыше 1500 деревьев и 4500 кустарников на 150 локациях.

Центральной площадкой проведения станут прогулочные аллеи на улицах Калинина и Чапаева. Акция стартует 18 мая в 10:00.

«Приглашаю всех химчан принять участие в этой доброй акции - вместе сделаем город зеленее», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Высадку деревьев и кустарников проведут на проспекте Мельникова, Совхозной улице, на Вишневой улице в микрорайоне Сходня, в Подрезкове на улице Советской, в Луневском на улице Зеленой, в Кутузовском и деревне Брехово.

Саженцы и инвентарь для высадки участникам раздадут заранее. Жители Химок посадят липы, клены, рябины, а также каштаны, черемухи, кизильник, спиреи и сирень. Мероприятие пройдет под эгидой международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом Российской Федерации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
16 мая 2024, 21:18
Борьбу с незаконной торговлей усилят в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи прошло совещание, в котором приняли участие заместители главы городского округа Павел Нуштаев и Геннадий Федичев, а также руководители отделов полиции «МВД „Мытищинское“. Главной темой стало пресечение незаконной торговли.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова подчеркнула, что Мытищи занимают лидирующие позиции в регионе по борьбе с незаконной торговлей благодаря постоянному вниманию к этому вопросу и круглосуточному доступу к камерам «Безопасный регион».

Так, совместными усилиями сотрудников управления и правоохранительных органов незаконная торговля на станционной площади практически исчезла.

На совещании также обсудили возможность проведения совместных рейдов с полицией для пресечения незаконной торговли и включения адресов, где такие случаи могут встречаться, в ежедневные рейды сотрудников полиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Мытищи Торговля
16 мая 2024, 21:17
Останки ветерана ВОВ Виктора Максимова перезахоронили в Пушкино
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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На кладбище в селе Черкизово провели церемонию перезахоронения останков воина Виктора Максимова. Он отправился на фронт в первые дни Великой Отечественной войны и погиб в Смоленской области.

Виктор Сергеевич родился в 1916 году в деревне Тарасовка Мытищинской волости. Его призвали на фронт 24 июня 1941 года, а 1942 году он пропал без вести. Летом 2023 года его останки обнаружили поисковики отряда «Красноармеец» в братской могиле под Смоленском.

Отметим, что село Черкизово городского округа Пушкино до 1960-х годов входило в Мытищинский район.

Правнучка воина Екатерина Ларичкина узнала, что поисковики обнаружили останки Виктора Сергеевича Максимова. В конце декабря останки передали семье после торжественного отпевания в Смоленске. Из-за зимних условий захоронение не могло быть проведено, и останки временно находились в храме в Черкизово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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Мытищи Ветераны ВОВ Пушкино

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