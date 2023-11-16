Более 850 тысяч обращений за выплатами на питание поступило в Подмосковье онлайн с 2019 года
Жители Подмосковья могут оформить ежемесячную выплату на питание онлайн с 2019 года. За это время услугой воспользовались более 850 тысяч раз, из которых 80 тысяч — в этом году.
«Подмосковные мамы могут оформить выплату на питание на региональном портале госуслуг или в мобильном приложении „Добродел“. Кроме того, безошибочно подать электронное заявление помогут „умные“ сервисы», - прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
На выплаты могут претендовать беременные на сроке от 12 недель, кормящие матери и дети до трех лет. Подать заявку можно на региональном портале госуслуг. Решение о предоставлении услуги примут в течение недели.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».