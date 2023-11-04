Более 85 тысяч молодых людей отметили День народного единства в Подмосковье

Она отметила, что сейчас как никогда важно оставаться сплоченными и дружными. В Подмосковье проживают представители более 170 национальностей, поэтому власти региона стараются приобщить к празднованию Дня народного единства как можно больше молодежи.

«Сегодня для молодежи Подмосковья во всех городских округах прошло порядка 360 мероприятий, в которых приняли участие свыше 85 тысяч молодых ребят», - отметила Швелидзе.

По всей территории Подмосковья в этот день проходили концерты, выставки, мастер-классы и ярмарки. Желающие могли возложить цветы к памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне.

На территории региона действуют 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации, зарегистрировано 60 казачьих обществ. В Московской области действуют 1646 религиозных организаций, которые представляют 21 конфессию.