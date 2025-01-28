Более 800 ям на дорогах устранили в Подольске с начала года

В январе специалисты ликвидировали ямы на участках дорог по улицам Генерала Стрельбицкого, Генерала Смирнова, четную сторону дороги от улицы Академика Доллежаля до Армейского проезда. Сейчас работы идут на Тепличной улице, далее по плану ремонты на Северной улице.

«С началом благоустроительного сезона приступим и к капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения. По просьбам жителей уделим особое внимание канализационным люкам, ливневке на перекрестке Ревпроспекта и Красной улицы», - отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Так, дороги отремонтируют на улице Трудовой, Чехова, Физкультурной, Ватутина, 50 лет ВЛКСМ и ряде других. Также обновления пройдут в микрорайоне Львовский. В перечень попадут больше десяти областных дорог.

Кроме того, реконструируют автомобильную дорогу Дубровицы - б/о «Мечта». Здесь проведут расширение до двух полос, обустроят системы освещения и оборудуют тротуары.