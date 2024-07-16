Более 800 выпускников филиала МГТУ имени Баумана в Мытищах получили дипломы

Читайте нас в:

Среди выпускников - будущие программисты, создатели и испытатели оборудования в космической промышленности, разработчики бортовых компьютеров, а также экологи, химики, ландшафтные архитекторы.

«Сегодня особенный момент, когда вы завершаете свое обучение и начинаете новую главу в жизни. Желаю вам успеха, крепкого здоровья и самореализации», - сказал директор Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана Виктор Санаев.

Он отметил, что выпускники усердно трудились на протяжении всех лет обучения.

«Благодаря знаниям и усердию я уже работаю по специальности. Обучение всегда доставляло мне удовольствие, было легко осваивать материал и сдавать экзамены», - поделилась выпускница вуза Алена Назарова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».