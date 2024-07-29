Более 800 участников собрал урбан-фестиваль на «Фабрике 1830» в Балашихе

На урбан-фестивале участники могли создать путеводитель по территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики и поучаствовать в разработке тестовой версии настольной краеведческой игры. Также для гостей мероприятия подготовили мастер-классы по диджеингу, танцевальному джему и граффити.

«Формат фестиваля - полное вовлечение. У нас нет гостей, все - участники! Сам фестиваль проходит в формате интерактивных мастерских, и в этом его уникальность. Любой желающий может внести свой вклад в популяризацию Балашихи! По опыту прошлых фестивалей могу сказать, что жителям города нравится участвовать в таких встречах и с каждым разом у нас все больше желающих!» - отметила организатор творческого сообщества «Энтузиасты», руководитель отдела маркетинга «Фабрика 1830» Ирина Фильченкова.

Участники праздника могли не только попробовать себя в танцах и рукоделии, но и приобрести сувениры. Например, открытки с изображением усадьбы Пехра-Яковлевское, магниты и футболки с признанием в любви к родному городу и другими символами.

Фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» проходит при поддержке регионального министерства культуры и туризма и администрации Балашихи. Программа включает серию из четырех тематических мероприятий: «Медиа-фест», «Урбан-фест», «Арт-фест» и «Музыкальный фест». Последний фестиваль пройдет в Балашихе в День города.

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