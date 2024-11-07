Более 800 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Кашира» за 5 лет

В ходе первого пятилетнего этапа работы ОЭЗ «Кашира» достигла впечатляющих результатов. Заполняемость зоны на уровне 40% подтверждает правильность выбора места для ее создания и эффективный управленческий подход к развитию.

На сегодняшний день в «Каширу» вошли семь резидентов, которые представили инвестиционные проекты общей стоимостью 37,9 миллиарда рублей. Реальные инвестиции, осуществленные на территории ОЭЗ, составили девять миллиардов рублей, а созданные рабочие места достигли 800.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что это лишь начало, и площадка обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста.

ОЭЗ «Кашира» расположена на юге Московской области и охватывает площадь в 491,7 гектара. Одним из первых крупных проектов на ее территории стало создание компанией «НОВАТЭК» малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа с инвестициями свыше 2,5 миллиарда рублей.

Среди крупных резидентов ОЭЗ выделяется ООО «Л-Пак Кашира», которое реализует проект по строительству завода по производству упаковочной продукции и гофрированного картона. Объем инвестиций в этот проект составляет 19,4 миллиарда рублей, а планируется создать 1,1 тысячи рабочих мест.