07 ноября 2024, 17:53

Более 800 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Кашира» за 5 лет

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Особая экономическая зона «Кашира» отметила пятилетие со дня своего основания. Для индустриальной территории это относительно небольшой период, но за это время подмосковная ОЭЗ привлекла резидентов, которые уже заполнили 40% ее площади.

В ходе первого пятилетнего этапа работы ОЭЗ «Кашира» достигла впечатляющих результатов. Заполняемость зоны на уровне 40% подтверждает правильность выбора места для ее создания и эффективный управленческий подход к развитию.

На сегодняшний день в «Каширу» вошли семь резидентов, которые представили инвестиционные проекты общей стоимостью 37,9 миллиарда рублей. Реальные инвестиции, осуществленные на территории ОЭЗ, составили девять миллиардов рублей, а созданные рабочие места достигли 800.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что это лишь начало, и площадка обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста.

ОЭЗ «Кашира» расположена на юге Московской области и охватывает площадь в 491,7 гектара. Одним из первых крупных проектов на ее территории стало создание компанией «НОВАТЭК» малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа с инвестициями свыше 2,5 миллиарда рублей.

Среди крупных резидентов ОЭЗ выделяется ООО «Л-Пак Кашира», которое реализует проект по строительству завода по производству упаковочной продукции и гофрированного картона. Объем инвестиций в этот проект составляет 19,4 миллиарда рублей, а планируется создать 1,1 тысячи рабочих мест.

Инвестиции Рабочие места Кашира Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
07 ноября 2024, 18:17
Фехтовальщик из Воскресенска взял серебро на квалификационном турнире
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Молодые спортсмены из Воскресенска выступили на открытом квалификационном турнире по фехтованию на шпагах. Среди лучших участников — серебряный призер Леонид Селин.

«Этот результат был достигнут месяцами упорных тренировок и стремлением к победе», - отметил Леонид. Для многих участников турнира такие соревнования - это шанс набраться опыта и повысить уверенность в своих силах.

Кроме того, на межрегиональном соревновании «Волга-Волга», которое прошло в Саратове, еще один фехтовальщик из Воскресенска - Алексей Зуев - занял четвертое место, выступив в составе смешанной команды Москвы и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск
07 ноября 2024, 18:16
Концерт к 95-летию композитора Александры Пахмутовой пройдет в Лобне
Читайте нас в: Google Новости
«Женщина, которую поют…»

Жителей городского округа Лобня приглашают на творческую встречу , посвященную 95-летию Александры Пахмутовой - советского и российского композитора, автора песен и общественного деятеля. Мероприятие пройдет 8 ноября в Центре досуга «Восточный».

Александра Пахмутова написала около 500 песен и музыкального сопровождения к фильмам. Ей принадлежат известные хиты «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Беловежская пуща», «До свиданья, Москва!», «Нежность», «Орлята учатся летать», «И вновь продолжается бой» и многие другие.

В программе творческого вечера - исполнение любимых песен и просмотр документального фильма о жизни и творчестве Александры Пахмутовой. Зрители узнают интересные факты и увидят архивные кадры.

«Проникновенные мелодии любви, патриотизма и оптимизма затронут струны души и подарят незабываемые эмоции», - обещают организаторы встречи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Женщины
07 ноября 2024, 18:16
Проверку условий хранения оружия у жителей провели в Одинцове
Пресс-служба Одинцовского г. о.
Читайте нас в: Google Новости
Одинцовский отдел лицензионно-разрешительной работы провел проверки условий хранения оружия и выявил более 400 нарушений. Количество имеющихся у них пистолетов и другого снаряжения превышает 25 тысяч.

Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы с начала этого года провели несколько тысяч проверок. Представители одинцовского отдела оценили условия хранения элементов вооружения и изъяли 161 единицу оружия. Среди них несколько огнестрельных и охотничьих ружей, газовые пистолеты и так далее. Добровольно владельцы сдали еще 358 единиц оружия для утилизации.

Представители одинцовского подразделения также уточняют, что все граждане России могут обращаться в отдел для выдачи нового разрешения не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия старого документа. Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием следует проходить как минимум один раз в пять лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Росгвардия Оружие
07 ноября 2024, 18:01
Число нелегальных кредиторов в Москве и Подмосковье уменьшилось на 37%
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Согласно данным Банка России, за девять месяцев 2024 года в Московском регионе выявили 128 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 37% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности.

Большая часть нарушителей - «черные» кредиторы, 36 из которых - в Московской области. Эти компании, зачастую представляясь ломбардами, выдавали займы без лицензий и могли изменять условия договоров без предупреждения.

Банк России передает информацию о выявленных нарушениях в правоохранительные органы. За девять месяцев по таким материалам в России возбудили около 480 административных и более 100 уголовных дел.

Отмечается, что переход компаний в интернет и соцсети способствовал снижению числа нелегальных организаций. Напомним, информация о субъектах с признаками нелегальной деятельности находится на на сайте Банка России в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Одинцово Росгвардия Оружие

Новости по теме