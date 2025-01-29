Более 800 кг старой бытовой техники приняла с января площадка «Мегабак» в Истре

Пункт «Мегабак» в Истре был открыт в 2021 году в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Удобная локация в черте города активно используется жителями и позволяет собирать большие объемы вторсырья.

Только с начала января текущего года на переработку отправили более 800 килограммов отслужившей бытовой техники, которую сдали горожане.

В 2024 года площадка из-за высокой востребованности была увеличена вдвое. На территории имеются бункеры для сбора черного и цветного металла, бытовой техники, отработанных шин, пластика, макулатуры и текстиля, батареек, стекла, алюминиевых банок и другого сырья. Также установлен уголок буккросинга, видеокассет и игрушек, Информация об условиях приема вторсырья размещена на информационном стенде.