11 июля 2024, 22:50

Более 800 ЭЗС появится во дворах Подмосковья в 2025 году

Минэнерго МО
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Электрозарядные станции могут появиться в каждом подмосковном дворе. Поручение улучшить условия пользования электро и гибридными автомобилями дал глава региона Андрей Воробьев. Соответствующие изменения внесены в Постановление правительства Московской области «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики региона Евгения Хромушина, в Подмосковье уделяется большое внимание развитию зеленой энергетики, в том числе увеличению сети электрозарядных станций, и теперь благодаря новым правилам этот процесс ускорится.

«При проектировании и организации площадок автостоянок в зоне жилой и общественно-деловой застройки необходимо предусматривать места для хранения электромобилей и гибридных автомобилей, а также инфраструктуру для их заряда», - пояснил Хромушин.

Он добавил, что во дворах многоквартирных домов 5% от общего числа машино-мест должно быть оборудовано ЭЗС, а в торгово-развлекательных комплексах - 6%.

Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской положительно оценила предстоящие изменения.

«Технологии не стоят на месте, электрозаправочные станции - важная часть современной инфраструктуры. Уверена, что жители региона положительно отнесутся к установке зарядных станций для электромобилей и гибридных автомобилей вблизи их домов», - отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Сегодня в регионе работает 484 ЭЗС, из них 202 станции быстрые и 282 - медленные.

Хромушин рассказал, что в планах регионального Минэнерго в этом году установить 145 ЭЗС, а к концу 2025 года их количество составит 829 единиц.

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Благоустройство Электричество
11 июля 2024, 23:37
Подмосковные пловцы выиграли 2 золотые медали на первенстве России
Всероссийская федерация плавания
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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые медали первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Дарья Рогожинова завоевала золото на дистанции 100 метров баттерфляем. Накануне спортсменка также оставила позади соперниц на дистанции 200 метров в той же дисциплине.

Еще одну золотую медаль в копилку сборной команды подмосковных спортсменов принесли пловцы Анатолий Гусенков, Виталий Нечаев, Александр Санин и Иван Косенко. Они выиграли в эстафете вольным стилем 4×200 метров.

Всего на счету сборной Московской области уже шесть медалей первенства России: три золотые, две серебряные и одна бронзовая. В соревнованиях, которые проходят с 8 по 12 июля в Обнинске, участвуют 920 спортсменов из 60 регионов России.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Золото
11 июля 2024, 23:24
Минимущества напомнило о действии ЗОУИТ в Подмосковье
МИО МО
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Жителям Подмосковья рассказали, как не купить участок с обременением прав. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова напомнила, что в регионе действуют 24 вида ЗОУИТ – зон, где права собственников могут быть ограничены.

По словам министра, в Едином государственном реестре недвижимости Подмосковья содержатся данные о 113 803 границах подобных территорий. Речь идет об охранных зонах ЛЭП, газопроводов, придорожных полосах и других местах.

«В зависимости от вида зоны устанавливаются соответствующие ограничения на использование земельного участка», - объяснила Адигамова.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно заказать выписку из ЕГРН, генплан земельного участка или проверить понравившийся объект на Публичной кадастровой карте.

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Недвижимость
11 июля 2024, 22:13
Мининвест Подмосковья провел встречу с представителями бизнеса в «Есипово»
Мининвест МО
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Встречу представителей Мининвеста и Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» провели в индустриальном парке «Есипово». Главная цель мероприятия — поделиться опытом с коллегами и рассмотреть новые возможности для бизнеса.

Участники обсудили меры поддержки для инвесторов и предпринимателей в Московской области, а также посетили производственные площадки резидентов цифрового промышленного коворкинга Industrial City.

По словам первого заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Евгения Подлипенского, в регионе создана уникальная экосистема для развития бизнеса - это широкий спектр мер поддержки, удобная инфраструктура, персональное сопровождение инвестора.

«В последнее время бизнес демонстрирует высокую заинтересованность и в промышленной ипотеке, которая идеально подходит для запуска предприятий на территории площадок формата „Лайт индастриал“, - пояснил Подлипенский.

Он добавил, что на этих площадках удается не только быстро запустить бизнес, но использовать их максимально эффективно.

Союз «Иволга» объединяет предпринимателей Подмосковья и помогает им с развитием бизнес-проектов. Представители бизнеса вместе решают вопросы - от развития производства, финансирования, обеспечения кадрами до реализации социально значимых проектов. Членами клуба могут стать юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
11 июля 2024, 21:38
Врачи онкодиспансера в Балашихе провели пациенту малоинвазивную операцию
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Специалисты-онкологи Московского областного онкодиспансера в Балашихе выполнили малоинвазивную операцию. Пациент уже выписан домой.

Мужчина поступил в учреждение с жалобами на потерю веса и боль в животе. Врачи обследовали 74-летнего пациента и выявили рак поджелудочной железы. Опухоль дала метастазы в печень. Больному срочно сделали малоинвазивную операцию.

Сейчас мужчина в удовлетворительном состоянии и уже выписан.

Такие операции уникальны. Выполняют их только в Московском онкодиспансере в Балашихе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Балашиха Онкология

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