Более 800 ЭЗС появится во дворах Подмосковья в 2025 году

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики региона Евгения Хромушина, в Подмосковье уделяется большое внимание развитию зеленой энергетики, в том числе увеличению сети электрозарядных станций, и теперь благодаря новым правилам этот процесс ускорится.

«При проектировании и организации площадок автостоянок в зоне жилой и общественно-деловой застройки необходимо предусматривать места для хранения электромобилей и гибридных автомобилей, а также инфраструктуру для их заряда», - пояснил Хромушин.

Он добавил, что во дворах многоквартирных домов 5% от общего числа машино-мест должно быть оборудовано ЭЗС, а в торгово-развлекательных комплексах - 6%.

Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской положительно оценила предстоящие изменения.

«Технологии не стоят на месте, электрозаправочные станции - важная часть современной инфраструктуры. Уверена, что жители региона положительно отнесутся к установке зарядных станций для электромобилей и гибридных автомобилей вблизи их домов», - отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Сегодня в регионе работает 484 ЭЗС, из них 202 станции быстрые и 282 - медленные.

Хромушин рассказал, что в планах регионального Минэнерго в этом году установить 145 ЭЗС, а к концу 2025 года их количество составит 829 единиц.

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