Более 80 юных спортсменов выступили на соревнованиях по аэробике в Солнечногорске
Соревнования на Кубок округа по спортивной аэробике прошли на базе спортивной школы № 1 в Солнечногорске. Участие в них приняли 87 воспитанников местных секций в возрасте от девяти до 17 лет.
«Несмотря на то, что спортивная аэробика - это достаточно сложный и эмоциональный вид спорта, солнечногорские спортсмены успешно развиваются в этом направлении и ежегодно показывают отличные результаты. Они неоднократно становились призерами и финалистами чемпионатов мира, а также победителями первенства России», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Напомним, следующие соревнования пройдут 11–12 ноября в спортивном комплексе «Олимп». Спортсмены выступят на состязаниях за Кубок Московской области по спортивной аэробике.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.
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Ребята представили номера в следующих дисциплинах: индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группа, а также танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа. Жюри оценивало выступления по сложности элементов, качеству исполнения и артистизму.