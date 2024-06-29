Более 80 выпускников Павлово-Посадского округа окончили школу с отличием

351 ученик окончил 11 класс в округе в этом году. 10 выпускников получили высший балл на ЕГЭ. На общегородском выпускном награды лучшим школьникам Павловского Посада вручили депутат Московской областной Думы Линара Самединова, Благочинный церквей Павлово-Посадского округа, священник Александр Анохин, председатель Совета депутатов округа Роман Тикунов и заместитель главы Павловского Посада Светлана Аргунова.

«Искренне желаю вам сохранить стремление к успеху и занять достойное место в обществе! Как сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев , будущее Подмосковья в руках молодежи, а значит в ваших руках. Преодолевайте все препятствия на пути к заветной мечте, а также приумножайте и воспитывайте в себе только лучшие качества! Вперед, к новым вершинам, с верой в себя и свои силы!» - сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Выступление на мероприятии молодежного певца Миши Марвина стало подарком от главы округа выпускникам.

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