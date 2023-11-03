Более 80 тысяч школьников Подмосковья написали диагностические работы по физике

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В пресс-службе министерства образования Московской области сообщили, что работа нацелена на поверку качества подготовки обучающихся по физике. Ребята выполнили десять заданий, разделы которых разбирают в 7 и начале 8 классов.

Максимальное количество баллов, которое могут получить школьники - 15. Успешной считается работа, выполненная минимум на шесть баллов.

Проверка работ проходит в онлайн-режиме, независимые эксперты оценят все работы не позднее 9 ноября.

«Полученная в ходе региональной диагностической работы информация может быть использована для выстраивания дальнейшей работы с учениками и для совершенствования методики преподавания физики», - добавили в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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