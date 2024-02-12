Более 80 тысяч медицинских исследований с искусственным интеллектом провели в Подмосковье за год

«В обиход пациентов уже уверенно вошли сервисы онлайн-записи на прием к врачам, личные кабинеты пациентов, региональные порталы государственной системы здравоохранения, голосовые медицинские помощники на горячих линиях», - подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

С 2023 года врачи заполняют медицинские документы с помощью голосового ввода. Это позволило сократить время на описание исследования врачом примерно на 50%. Проект внедрили в 69 медицинских организациях Московской области, а голосовым вводом надиктовали свыше 37 тысяч часов информации.

Напомним, на портале госуслуг пациенты могут заказать девять видов справок. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, 086/у для абитуриентов и другие.

Еще две удобные функции для пациентов - телемедицинские консультации и умный помощник, который поможет записаться на прием. Чтобы начать пользоваться чат-ботом, нужно перейти по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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