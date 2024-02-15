Более 80 тракторов задействовали для уборки снега в Ленинском округе

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«К уборке снега привлекли 83 трактора и 286 дворников. До конца дня дополнительно выйдут на территории еще 50 единиц техники и 50 специалистов по уборке», - сообщил Каторов.

Из-за обильного снегопада на дорогах округа образовались пробки. Водителям порекомендовали не пользоваться личным транспортом без острой необходимости. Если избежать поездки нельзя, следует быть чрезвычайно осторожными за рулем.

Кроме того, водителей попросили не парковать автомобили вдоль дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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