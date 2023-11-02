02 ноября 2023, 18:33

Более 80 проектов реновации создали в Подмосковье

Мособлархитектура
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Конференция «Реновация и джентрификация. Вопросы и пути решения» прошла в рамках международного архитектурного фестиваля «Зодчество». В Мособлархитектуре заявили, что на данный момент в Подмосковье сформировали 85 проектов реновации, а количество переселяемых жителей превысило 50 тысяч.

Директор департамента комплексного развития территорий Мария Синичич подчеркнула, что земельный ресурс не безграничен, и все, что сегодня задействуется, представляет собой уже вторую волну урбанизации.

«Главным преимуществом механизма КРТ стала возможность регионов самостоятельно принимать решения о тех объектах, которые находятся на их территории. С момента принятия законодательных актов по стране введено уже порядка полумиллиона квадратных метров, и Московская область является одним из лидеров по вовлечению территорий в этот процесс», - отметила она.

По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой важно резервировать пространство для обеспечения комфортной городской среды. То есть, чем больше вовлекаемый участок, тем больше дополнительных компонентов должно там возникать, если территория большая. Необходимо оценивать и потенциал площадок. Речь идет о перспективах для создания новых объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, рабочих мест, объектов культуры и досуга.

Почти треть проектов реновации в Подмосковье - это территории, которые формируются под современную жилую застройку из нефункционирующих промзон. Среди территорий, прорабатываемых фондом для потенциального вовлечения в КРТ, находятся проекты «Шереметьево Сити» в Химках, заброшенная птицефабрика в Солнечногорске и другие объекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реновация в Московской области
02 ноября 2023, 18:18
Коломну затопило из-за сильных ливней
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В Коломне затопило улицы из-за сильных дождей. «Озера» образовались возле школы и территории бывшего колледжа, рассказали местные жители в Telegram-канале «Коломна».

«В бывшем здании колледжа на Окском проспекте сегодня море», - пожаловались горожане.

Очевидцы также сняли на видео потоп у школы № 14. На ролике видно, что машины стоят в воде. Некоторые автомобилисты пытались припарковать транспорт повыше, заезжали на газон.

«Реки» разлились по всей Коломне. Из-за ливней в подъезде одной из многоэтажек на Советской площади протекла крыша. Жительница дома рассказала, что вода попала даже в квартиры - залило с девятого по шестой этажи.

Сильные дожди , из-за которых затопило улицы и подъезды домов, были в Коломне и летом. Людям приходилось переходить через лужи, глубина которых достигала середины бедра.

Коломна Россия
02 ноября 2023, 18:07
Спасатели провели профилактический рейд на реке Оке в Коломне
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» провели профилактический рейд на реке Оке в Коломне. Они напомнили рыбакам правила поведения на открытых водоемах.

«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали гражданам не употреблять алкогольные напитки при нахождении возле водоёмов, предупреждать родных о своих планах, проверять наличие спасательных средств и исправность лодки перед спуском на воду», - заявил заместитель начальника ПСЧ-206 Сергей Жигалов.

Спасатели также предостерегли рыбаков от ловли при плохой видимости - в туман, проливной дождь, а также в вечернее и ночное время.

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Спасатели
02 ноября 2023, 17:55
Видновский лесопарк откроют после благоустройства 4 ноября
Министерство благоустройства Московской области
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В День народного единства в Ленинском городском округе Подмосковья состоится торжественное открытие Видновского лесопарка. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«Благодаря программе губернатора „Парки в лесу“, в Видновском лесопарке мы создали условия для комфортных прогулок в любое время года. Надеюсь, что жители оценят нашу работу и будут бережно относиться к природе и благоустройству», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

На территории обустроены освещенные дорожки, видеонаблюдение, места для отдыха и выгула собак. В скором времени здесь появятся детская площадка, спортивная зона и другие объекты. Для поклонников воркаута установят силовые тренажеры.

К открытию лесопарка запланированы праздничные мероприятия для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство
02 ноября 2023, 17:53
Свыше 280 ям отремонтировали на дорогах Каширы за неделю
Минтранс Подмосковья
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Свыше 200 ям отремонтировали на дорогах Каширы за неделю. Работы провели на региональной и муниципальной сетях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, за неделю в Кашире ликвидировали 283 ямы, из которых 173 на региональных и 15 - на муниципальных дорогах. при этом 173 дефекта отремонтировали за минувшие сутки.

Специалисты регулярно обследуют дороги в Подмосковье, чтобы вовремя провести необходимый ремонт. Каждый дефект регистрируют в системе благодаря обращениям жителей на портале «Добродел», а результат проведенных работ загружают в систему СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Кашира Ремонтные работы

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