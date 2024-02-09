Более 80 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье в 2024 году

С марта 2022 года по программе «Земля за 1 рубль» инвесторам предоставили 162 земельных участка площадью более шести миллионов квадратных метров. На этих площадках уже появились многие импортозамещающие производства, другие проекты находятся в стадии реализации.

Сейчас в Подмосковье реализуется более 270 импортозамещающих проектов. Суммарный размер инвестиций составляет 63,5 миллиарда рублей.

«В 2024 году в Подмосковье планируется реализация более 80 проектов в сфере импортозамещения, почти 50 из которых - строительство новых производств. Инвестиции в эти проекты - 86 миллиардов рублей. На предприятиях появится около 8,5 тысячи рабочих мест», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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