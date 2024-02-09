09 февраля 2024, 10:14

Более 80 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье в 2024 году

Мининвест МО
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Льготная программа для импортозамещения «Земля за 1 рубль» продолжает работать в Подмосковье. В 2024 году в регионе планируется открыть еще 80 предприятий, которые будут выпускать ценную продукцию для замены ушедших с рынка товаров.

С марта 2022 года по программе «Земля за 1 рубль» инвесторам предоставили 162 земельных участка площадью более шести миллионов квадратных метров. На этих площадках уже появились многие импортозамещающие производства, другие проекты находятся в стадии реализации.

Сейчас в Подмосковье реализуется более 270 импортозамещающих проектов. Суммарный размер инвестиций составляет 63,5 миллиарда рублей.

«В 2024 году в Подмосковье планируется реализация более 80 проектов в сфере импортозамещения, почти 50 из которых - строительство новых производств. Инвестиции в эти проекты - 86 миллиардов рублей. На предприятиях появится около 8,5 тысячи рабочих мест», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Инвестиции Мособлдума
09 февраля 2024, 10:09
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 9 февраля
Unsplash
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Загруженность дорог в Подмосковье оценили в три балла утром 9 февраля. Пробки образовались на нескольких трассах в сторону Москвы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на дорогах М-1 \"Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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Пробки Дороги
09 февраля 2024, 10:08
Минздрав Подмосковья рассказал о гастроэнтерологическом отделении госпиталя ветеранов войн
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Свыше 3,5 тысячи человек ежегодно проходят лечение в гастроэнтерологическом отделении подмосковного госпиталя для ветеранов войн. Врачи напомнили о главных причинал заболеваний ЖКТ и важности своевременного лечения.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что гастроэнтерология занимается лечением и профилактикой заболеваний ЖКТ. К ним могут привести неправильный образ жизни, злоупотребление фастфудом и стресс. Гастроэнтерологические заболевания могут повлиять на работу других систем и органов. В госпитале врачи выявляют причину недуга и избавляют от его неприятных проявлений. В отделении пациенты могут пройти широкий спектр исследований.

«Хорошее функционирование пищеварительной системы - это ключ к здоровью всего организма, так же, как и успешная работа учреждения - это результат сплоченной работы всех сотрудников госпиталя», - рассказал заведующий отделением Тимур Жалсараев.

Задать вопросы по поводу госпитализации жители могут по телефону 7 (499) 670-93-32.

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Больницы Врачи
09 февраля 2024, 10:07
Духовой оркестр исполнил рок-хиты на сцене театра в Щелкове
Телеканал «360»
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Концерт «Рок-хиты» прошел на сцене Щелковского театра. Городской духовой оркестр исполнил известные песни Кипелова, Чичериной, группы «Кино», Linkin Park, Queen, Deep Purple и других групп.

После успеха нового рок-шоу духового оркестра в декабре, на февральский концерт билеты раскупили за считанные дни.

Каждую композицию в исполнении музыкантов и любимых солистов оркестра зал встречал бурными аплодисментами. Зрителей ожидало световое шоу, интерактив и полное погружение в атмосферу рока, свободы и драйва.

Следующий рок-концерт духового оркестра состоится 18 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Она обновляется каждый день.

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Концерты Музыка Театры Щелково
09 февраля 2024, 09:37
Звания заслуженных деятелей науки присвоили еще трем ученым из Подмосковья
Мининвест
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Почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» за многолетнюю добросовестную работу присвоили трем сотрудникам Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Эрнста. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ВИЖ имени Эрнста - одно из известных научно-исследовательских предприятий нашего региона. Уже много лет оно работает на благо России, решая первостепенную для нее задачу продовольственной безопасности. Центр имеет колоссальный опыт работы и научно-исследовательский потенциал», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Почетное звание получил Владимир Георгиевич Двалишвили - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела Центра. Это ученый в области кормления, разведения и селекции сельскохозяйственных животных. Опубликовал около 250 научных работ, в том числе 10 книг. Под руководством Двалишвили молодые сотрудники защитили две докторские и 25 кандидатских диссертаций.

Почетным званием награжден Абилов Ахмед Имаш оглы - доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории ВИЖ имени Эрнста. Он автор более 230 научных трудов, и блестящий специалист в области биологии воспроизведения сельскохозяйственных животных, удостоенный многих наград.

Третий обладатель почетного звания - Чабаев Магомед Газиевич. Это доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник института. Занимается изучением метаболизма сельскохозяйственных животных, проблем совершенствования систем кормления и кормопроизводства. При его участии в России впервые разработали технологию приготовления, хранения и использования зерна кукурузы и других зерновых культур повышенной влажности.

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Ученые Наука

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