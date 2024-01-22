Более 80 обращений жителей рассмотрели за 3 дня работы выездной администрации в Химках

Жительница Химок, Татьяна Утемова, обратилась к специалистам транспортного управления с вопросами о работе маршрута № 3. Ее обращение взял под личный контроль начальник отдела транспорта и связи администрации городского округа Денис Гаврилов.

«Мы принимаем меры, чтобы не допустить нарушения расписания. Привлекаем водителей, для них созданы условия проживания, семьям предоставляется общежитие. Предлагаем хороший уровень заработной платы и условия работы. Также у нас действует акция „Приведи друга“», - рассказал Денис Гаврилов.

Выездная администрация уже показала свою эффективность. Большинство вопросов удается решить непосредственно на месте. Для этого специалисты всех профильных управлений ежедневно проводят консультации. Только за летний период работы выездной администрации удалось обработать более тысячи обращений жителей Химок.

На этой неделе выездная администрация начала работу в Старых Химках. Специалисты будут вести прием жителей на базе многофункционального социального комплекса «Восход» до 24 января. Попасть на прием можно с 17:00 до 20:00.

С 25 по 27 января выездная администрация будет работать в Сходне-Фирсановке. Прием жителей пройдет по адресу: ул. 7-й Гвардейской дивизии, дом № 21. График работы: 25 и 26 января с 17:00 до 20:00, 27 января - с 10:00 до 14:00. Чтобы оформить обращение, при себе необходимо иметь паспорт.

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