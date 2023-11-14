Более 80 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья с начала года

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«С начала года специалисты „Мосавтодора“ установили на региональных дорогах порядка 60 светофоров типа Т-7 и более 25 односекционных светофоров, благодаря чему 80 пешеходных переходов и перекрёстков стали безопаснее», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Светофоры типа Т-1 размещают на перекрестках дорог, а типа Т-7 - на нерегулируемых переходах в черте населенных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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