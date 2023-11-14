14 ноября 2023, 14:21

Более 80 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья с начала года

Минтранс Подмосковья
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В Московской области проводят работы по установке новых светофоров. Работы направлены на снижение аварийности и проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С начала года в округах установили более 80 светофоров.

«С начала года специалисты „Мосавтодора“ установили на региональных дорогах порядка 60 светофоров типа Т-7 и более 25 односекционных светофоров, благодаря чему 80 пешеходных переходов и перекрёстков стали безопаснее», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Светофоры типа Т-1 размещают на перекрестках дорог, а типа Т-7 - на нерегулируемых переходах в черте населенных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
14 ноября 2023, 14:31
Музыкальный спектакль «Маленький принц» покажут в Балашихе 17 ноября
Дворец культуры «Балашиха»
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Спектакль «Маленький принц» по одноименной сказке Антуана де Сент-Экзюпери покажут во Дворце культуры «Балашиха» 17 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гостей ждет встреча со всемирно известной философской сказкой-притчей о дружбе, любви и человеческой природе. Ее дополнят видеоинсталляции, музыка французских композиторов и рисунки автора. Это поможет зрителям погрузиться в путешествие Маленького принца.

Сказка поднимает глубокие темы, но делает это интересно и образно. Детям нравится трогательная история, а взрослым - ее философская глубина.

Начало спектакля в 18:00. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе Дворца культуры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Спектакль Театры Балашиха
14 ноября 2023, 14:28
Консультации по вопросам оказания услуг Росреестра пройдут в подмосковных МФЦ 20 ноября
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Сотрудники подмосковного Росреестра и МФЦ проведут консультации по вопросам имущественных прав несовершеннолетних 20 ноября. Они продут в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, жителям расскажут об учете и регистрации недвижимости, совершении сделок с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним и многом другом. По словам замглавы подмосковного МФЦ Марии Лихошерст, услуги Росреестра - одни из самых востребованных в центрах.

«Только в 2023 году поступило более одного миллиона обращений по вопросам регистрации права и постановки недвижимости на кадастровый учет. Благодаря дополнительным консультациям заявители смогут получить ответы на интересующие их вопросы», - отметила она.

Консультации пройдут в МФЦ на улице Карла Маркса в Мытищах, улице Свирской в Щелкове и на проспекте Победы в Ступине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Недвижимость МФЦ
14 ноября 2023, 14:23
Производителей детских товаров из Подмосковья пригласили на тематический конгресс в декабре
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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С 5 по 7 декабря в Москве пройдет XIV Конгресс индустрии детских товаров. К участию в мероприятии пригласили подмосковных производителей данной категории товаров, сообщили в министерстве инвестиций региона.

На встрече побывают профильные ведомства, эксперты науки и образования и другие гости. Они обсудят меры поддержки, проблемы и развитие отрасли.

«В ходе дискуссий и практических сессий состоится обмен идеями, демонстрация лучших региональных и федеральных проектов и бизнес-практик, формирование новых инструментов в деловой кооперации, а также выработка системных решений», - уточнили в ведомстве.

Конгресс разместят в Центре международной торговли на территории бизнес-пространства «Ладога» на Краснопресненской набережной, 12. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

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Недвижимость МФЦ
14 ноября 2023, 13:38
Еще 13 госзакупок появилось в Подмосковье за неделю
г.о. Истра «Глебовская СОШ»
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На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 13 госзакупок. Например, для 15 медучреждений региона закупят расходные материалы для лечения ишемического инсульта.

«В Одинцовском городском округе запланированы работы по строительству блочно-модульной котельной и капитальному ремонту тепловой сети в посёлке дачного хозяйства „Жуковка“», - уточнили в комитете.

Также 10 закупок касались капремонта образовательных учреждений, например, детского сада в Балашихе , Дрезне , Реутове и Ступине и других.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 13 госзакупок. Например, для 15 медучреждений региона закуп ят расходные материалы для лечения ишемического инсульта.

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