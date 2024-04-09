Более 80 дворов привели в порядок в Лобне на прошлой неделе

Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала в своем Telegram-канале о ключевых работах, проведенных в городе на прошлой неделе. Сотрудники городских служб очистили и привели в порядок 81 двор. Всего собрано и утилизировано около 200 кубометров отходов с территорий дворов и общественных зон.

Полностью очищены и вымыты 178 подъездов. В ходе работ заменено 336 ламп и 85 светильников, а также 12 входных дверей.

Региональная служба утилизации отходов вывезла 7,8 тысячи кубометров мусора, в то время как коммунальные службы устранили 16 свалок мусора и 10 случаев затопления, а компания «Чайка» отремонтировала 50 метров коммуникаций.

В районе Красная Поляна удалось решить давнюю проблему с затоплением двора и дома матери-одиночки и ее соседей благодаря усилиям коммунальных служб и управляющей компании «Парус», ликвидировав затопление возле домов по адресу улица Окружная, 11 и 13.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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