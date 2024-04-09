09 апреля 2024, 12:56

Более 80 дворов привели в порядок в Лобне на прошлой неделе

Читайте нас в: Google Новости

Работники коммунальных служб и жители города объединились для участия в общегородских субботниках. Всего в акции участвовало свыше 840 человек, включая около 500 сотрудников управляющих компаний, администрации и волонтеров.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала в своем Telegram-канале о ключевых работах, проведенных в городе на прошлой неделе. Сотрудники городских служб очистили и привели в порядок 81 двор. Всего собрано и утилизировано около 200 кубометров отходов с территорий дворов и общественных зон.

Полностью очищены и вымыты 178 подъездов. В ходе работ заменено 336 ламп и 85 светильников, а также 12 входных дверей.

Региональная служба утилизации отходов вывезла 7,8 тысячи кубометров мусора, в то время как коммунальные службы устранили 16 свалок мусора и 10 случаев затопления, а компания «Чайка» отремонтировала 50 метров коммуникаций.

В районе Красная Поляна удалось решить давнюю проблему с затоплением двора и дома матери-одиночки и ее соседей благодаря усилиям коммунальных служб и управляющей компании «Парус», ликвидировав затопление возле домов по адресу улица Окружная, 11 и 13.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Лобня
09 апреля 2024, 13:28
Протекающий коллектор возле ДК «Красная Поляна» в Лобне заменят в течение недели
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела оперативное совещание со своими заместителями. Одной из главных тем стал ямочный ремонт дорог и устранение подтоплений на городских территориях.

Уже выполнены работы по устранению подтопления по адресу Букинское шоссе, 20. Сотрудники компании «Чайка» начали работы возле дома культуры «Красная Поляна», где из-за повреждения городского коллектора на частной территории уже несколько лет происходит протечка колодца. По словам Анны Кротовой, новый коллектор уложат в течение недели. В планах также обследование и реконструкция системы ливневой канализации в городе.

Также 12 апреля отмечается двухлетие инициативы по сбору гуманитарной помощи под названием «Доброе дело». В этот день жители могут принести продукты, предметы первой необходимости, одежду и медикаменты в пункты сбора, расположенные в культурных центрах «Чайка», «Красная Поляна», «Луговая», а также в школах № 8 и № 10. Собранную помощь отправят в региональный распределительный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.

«27 апреля стартует региональная акция „День добрых дел“. В ней примут участие ученики школ, а также взрослые, которые захотят присоединиться к разнообразным активностям, таким как спортивные мероприятия, физический труд или экскурсии. Мы проведем конкурс среди школьников на лучшую поделку к Пасхе и отправим теплые приветы из дома, сделанные руками ребят, нашим бойцам», - рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Лобня
09 апреля 2024, 13:16
Новый корпус в космическом стиле появится при школе в Королеве
Пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Читайте нас в: Google Новости
Еще один блок на 400 учеников построят на территории школы в Королеве. Его обустроят в космической тематике и откроют к концу 2025 года.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, плозадь корпуса составит 6,7 тысячи квадратных метров. В здании обусроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, столовую, кабинеты для занятий программированием, робототехникой и информатикой. Кроме того, там будет работать космический экспоцентр из нескольких модулей, объединенных в мини-город. Выставка будет посвящена космическим станциям.

На территории школы проведут благоустрйоство, установят спортивные и детские площадки, обустроят места отдыха и мероприятий.

Фасады здания облицуют металлическими кассетами с изображением монумента в честь стыковки «Союза» и «Апполона».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Королев
09 апреля 2024, 13:16
Жителям Подмосковья напомнили о сервисе «Тарифный калькулятор»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
«Мосэнергосбыт» представил сервис «Тарифный калькулятор» для удобства жителей Московской области. Он поможет гражданам подобрать правильный тариф.

На официальном сайте гарантирующего поставщика электроэнергии доступен «Тарифный калькулятор», который помогает клиентам самостоятельно выбрать оптимальную систему расчетов в зависимости от установленного счетчика электроэнергии и объема ежемесячного потребления ресурса.

Для оценки экономии или подтверждения выбранного тарифа клиентам компании «Мосэнергосбыт» предлагается заполнить простую форму на сайте, указав необходимые параметры. После автоматического анализа предоставленных данных, калькулятор предложит рекомендации относительно наиболее выгодного способа расчетов для домашнего хозяйства.

Воспользоваться возможностями «Тарифного калькулятора» можно на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции. Соответствующее решение было принято после ряда происшествий минувшей зимой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
09 апреля 2024, 13:15
Аисты вернулись в село Спасс под Волоколамском
Владислав Мурашов
Читайте нас в: Google Новости
На обычном столбе у дороги в селе Спасс под Волоколамском уже второй год гнездятся аисты. Людмила Кондратюк, возле дома которой поселились птицы, еще в прошлом году дала им имена — Марта и Мартин. Несколько дней назад пара снова вернулась из теплых краев.

Теперь жители Спасса снова ждут появление птенцов. Аисты уже вернулись во многие деревни Волоколамского городского округа. Одними из первых в этом году птиц заметили жители села Суворово, затем пернатые появились в Осташёве, Ивановском, Новлянском, Таболово и других населенных пунктах. Жители Волоколамска любят этих птиц, нередко дают им имена и всегда ждут их возвращения. \n Аисты входят в Красную книгу Московской области и считаются редкими птицами в регионе.

«В этом году наш Мартин прилетел 31 марта и сразу занял гнездо, а через несколько дней к нему присоединилась его прошлогодняя подруга Марта. Мы их сразу узнали. Сначала они подлатали и подчистили гнездо, а сейчас у них начался период брачных игр, так что в ближайшее время ожидаем пополнения в их семействе», - рассказала Людмила Кондратюк.\n Интересно, что столб, который выбрали аисты, находится практически у самой дороги. Здесь постоянный шум и едут автомобили, но этот факт почему-то птиц не пугает. В начале июня прошлого года у Марты и Мартина появилось потомство, затем семья Кондратюк наблюдала как подросших птенцов отец семейства учил летать. Примерно в начале сентября, аисты с окрепшими аистятами окончательно покинули гнездовье.

Природа Птицы Волоколамск

Новости по теме