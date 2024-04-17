17 апреля 2024, 16:38

Более 80 домов отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году

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Еще 87 жилых домов капитально отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году. Сейчас работы ведутся в доме № 3А на улице Механизаторов. Там рабочие утеплят и оштукатурят фасад, балконные плиты и отмостку, а также заменят окна в подъездах, двери и козырьки подъездов.

За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.

«На текущий момент работы выполнены на 10%. На объекте работает бригада в количестве 11 человек. Площадь работ составляет более двух тысяч квадратных метров», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Ознакомиться с адресной программой можно на интерактивной карте на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
17 апреля 2024, 16:48
Показы кинофестиваля «День Победы» прошли в Солнечногорске
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Солнечногорск стал партнером третьего международного кинофестиваля «День Победы». В гимназии № 6, Тимоновской школе и лицее № 7 прошли кинопоказы и встречи с режиссерами, участниками конкурсной и внеконкурсной программы.

Учащиеся гимназии № 6 познакомились с бардом, членом Союза писателей России Ильей Оленевым. Он выступил сценаристом клипа «Браток» на песню собственного сочинения. Лирическая композиция создана в поездках на передовую. Видеоряд содержит кадры из личных архивов автора и участников специальной военной операции.

«Автор является волонтером движения „Ленинградский доброволец“, организует гуманитарные поездки на передовую. Он рассказал ребятам, как важна поддержка, которую оказывает наша школа, как важны для бойцов письма, любая помощь, маскировочные сети», - поделилась советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественным объединениями гимназии № 6 Мария Жупикова.

«Фильмы патриотические. Мы подбирали их таким образом, чтобы школьникам было интересно, чтобы они видели примеры для подражания и прониклись осознанием, что Россия - великая держава», - рассказал начальник управления культуры администрации городского округа Солнечногорск Павел Журкевич.

Ежегодный фестиваль «День Победы» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Москве, Одинцове, Солнечногорске, Подольске и Лыткарине. Он продлится до 19 апреля. В фестивале участвуют 78 киноработ, посмотреть их можно бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Кино Школьники Фестивали
17 апреля 2024, 16:48
Производство колбасных изделий нарастят в Егорьевске
фото РЦК МО
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Компания «Новая столица»  — Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». С его помощью предприятие сможет повысить эффективность за счет внедрения инструментов бережливого производства.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, проект реализуются на пилотном участке по производству мясной нарезки. Оптимизировать процесс помогут представители Регионального центра компетенций. Они проведут диагностику потока, создадут эталонный участок и разработают план по улучшению процесса. После заршения этой работы, опыт тиражируют на все производство.

Ождается, что время протекания процесса сократится на 10%, незавершенное производство снизится на 15%, а выработка увеличится на 10%.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Нацпроекты Егорьевск Промышленность
17 апреля 2024, 16:35
Более 760 гектаров земли обработают от борщевика в Истре
Медиасток.рф
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Работы по ликвидации борщевика Сосновского начнутся в Истре с 1 мая. Общая площадь муниципальных земель, которые обработают от сорняка, составит более 760 гектаров.

Первая волна работ начнется 1 мая и продлится до 20 июня, а вторая - с 21 июня по 31 августа. Обработку земель проведут механическим, химическим и комбинированным методами.

Наибольшее количество опасного сорняка выявлено на территориях Ермолинского и Новопетровского поселений, а также в Кострово и Онуфриево. Именно этим территориям будет уделено наибольшее внимание.

Также летом запланированы рейдовые осмотры частных территорий. Мониторинг проведут специалисты муниципального земельного контроля. Собственники земельных участков должны проводить мероприятия по удалению борщевика своими силами. В случае нарушений Федеральная налоговая служба может поднять для них налоговую ставку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Благоустройство Истра
17 апреля 2024, 16:34
Жители Лобни присоединятся к акции «Диктант Победы»
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Городской округ Лобня 26 апреля присоединится к акции «Диктант Победы». В этом году жители и гости города смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны на десяти различных площадках. Центральной из них станет Музей истории города Лобня.

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, касающихся ключевых моментов и событий военных лет.

Акция с каждым годом привлекает все больше участников из Лобни, среди которых значительное количество составляют старшеклассники. В прошлом году к написанию диктанта присоединились 250 человек. В этом году, вероятнее всего, число желающих вырастет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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Лобня Военные История

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