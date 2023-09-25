Более 80 антитеррористических тренировок провели в Мострансавто с начала года

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На автостанциях «Мострансавто» и в автобусах компании провели более 80 тренировок по безопасности с января. Учения прошли во всех подразделениях организации. Их цель - отработка действий персонала и охраны в чрезвычайных ситуациях, а также взаимодействие с полицией и экстренными службами.

В тренировках участвовали представители полиции, спасательных подразделений, частных охранных предприятий и администрации городов. Например, на днях на автостанции в Озерах под Коломной прошли учения по поиску подозрительных предметов. В мероприятии задействовали руководителей филиала, охранников, полицейских и чиновников.

В «Мострансавто» напомнили: при обнаружении неизвестного предмета на остановке или в салоне автобуса нужно сообщить об этом сотрудникам безопасности или водителю, не трогая находку.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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