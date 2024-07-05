Более 8 участков региональных дорог отремонтируют в Мытищах в этом году

Рабочие ремонтируют участки шоссе в деревнях Болтино и Подрезово. Также особое внимание уделяют высокоинтенсивным дорогам. К примеру, по Осташковскому шоссе ежедневно проезжают 15 тысяч автомобилей.

Уже завершено обновление участка Волковского шоссе, центральной улицы в Поведниках и Речной улицы в деревне Большая Черная.

В планах отремонтировать участки дорог Центральной улицы в поселке Мебельной Фабрики и Пролетарской улицы в деревне Пирогово. Всего благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Мытищах в этом году планируют привести в порядок свыше 18 километров дорожного полотна.

Также в округе регулярно проводят обследования полотна на разных улицах. Внимание уделяют состоянию не только автомобильных дорог, но и тротуаров, светофоров, дорожных знаков и ограждений.

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