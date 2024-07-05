05 июля 2024, 13:25

Более 8 участков региональных дорог отремонтируют в Мытищах в этом году

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Более 18 километров на восьми участках региональных дорог отремонтируют сотрудники «Мосавтодора» в Мытищах в этом году. Сейчас идут работы на Осташковском шоссе.

Рабочие ремонтируют участки шоссе в деревнях Болтино и Подрезово. Также особое внимание уделяют высокоинтенсивным дорогам. К примеру, по Осташковскому шоссе ежедневно проезжают 15 тысяч автомобилей.

Уже завершено обновление участка Волковского шоссе, центральной улицы в Поведниках и Речной улицы в деревне Большая Черная.

В планах отремонтировать участки дорог Центральной улицы в поселке Мебельной Фабрики и Пролетарской улицы в деревне Пирогово. Всего благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Мытищах в этом году планируют привести в порядок свыше 18 километров дорожного полотна.

Также в округе регулярно проводят обследования полотна на разных улицах. Внимание уделяют состоянию не только автомобильных дорог, но и тротуаров, светофоров, дорожных знаков и ограждений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Дороги Ремонтные работы
05 июля 2024, 13:46
Более 90 заявок на субсидию по маркетплейсам приняли в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Прием заявок на субсидию при выходе на маркетплейсы продолжается в Подмосковье. По словам заместителя председателя правительства Московской области Екатерины Зиновьевой, предприниматели региона подали уже более 90 заявок.

Прием заявок на субсидию стартовал в Подмосковье в начале года. Мера поддержки помогает предпринимателям компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку «Сегодня Мининвест получил уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 миллиона рублей. При этом 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер предоставленной поддержки составил 15,5 миллиона рублей», - отметила Зиновьева.

Претендовать на субсидию могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Максимальный размер поддержки - 500 тысяч рублей за весь период реализации программы.

Одним из получателей субсидии в этом году стала компания «СЕРЖИО НЕРО» из Жуковского - производитель парфюмерно-косметической продукции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области
05 июля 2024, 13:28
Еще 9 станций зарядки электрокаров открыли в Подмосковье в 2024 году
Мособлэнерго
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Реализация программы развития электрозарядной инфраструктуры продолжается в Московской области. В ее рамках компания «Мособлэнерго» установила 9 электрозарядных станций в различных муниципалитетах региона в 2024 году.

Новые станции появились в Коломне, Серпухове, Красногорске, Нахабине, Долгопрудном, Мытищах и Пушкино. Для их использования необходимо загрузить специальное мобильное приложение Plug me, где есть подробная информация о процессе зарядки и контактный номер техподдержки.

Сведения о расположении зарядных станций доступны на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе для потребителей. Планируется, что до конца 2024 года будет установлено еще 11 электрозарядных станций аналогичной мощности.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что правительство региона уделяет особое внимание развитию зеленой энергетики. В рамках программы ведется расширение сети электрозарядных станций.

На сегодняшний день в регионе функционируют 493 станции, среди которых 202 станции, поддерживающие быструю зарядку.

«Установка станций осуществляется за счет инвестиционной деятельности компаний», - подчеркнул Хромушин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Машины
05 июля 2024, 13:24
Депутат Александр Ходырев из Королева получил звание заслуженного работника местного самоуправления
Аппарат правительства Российской Федерации
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Председатель Совета депутатов городского округа Королев Александр Ходырев получил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Государственную награду вручили в Кремле.

На церемонии Александр Ходырев поблагодарил правительство России за высокую оценку своего труда и пообещал продолжать работу на благо любимого Королева и родного Подмосковья.

Сейчас Ходырев занимает пост председателя Совета депутатов в Королеве. Он напрямую контактирует с местными жителями, держит на контроле строительство социальных объектов в городском округе, проверяет качество содержания и ремонта жилого фонда.

«Как и прежде, главной опорой считаю мнение наших жителей, которые помогают решать насущные городские проблемы», - отметил депутат.

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присваивают за успехи в работе, плодотворное сотрудничество с населением и решение вопросов разного уровня сложности. Идею об учреждении этой награды поддержал президент Владимир Путин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Депутаты Королев
05 июля 2024, 13:24
Мособлдума поздравила работников промышленности с профессиональным праздником
Unsplash
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День работника промышленности отмечают в Московской области 5 июля. Мособлдума поздравила представителей этой сферы с профессиональным праздником, а также напомнила о мерах поддержки, которые предусмотрены для них в регионе.

Подмосковье занимает второе место в стране по эффективности промышленной политики и обрабатывающей промышленности.

«Промышленность - это основа экономики нашей области. Особый вклад вносят обрабатывающие производства, ведь это и продукты питания, и лекарства, и другая продукция», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что на данный момент в Подмосковье работает свыше 18 тысяч обрабатывающих производств, а в сфере задействованы более полумиллиона человек.

В регионе уделяют большое внимание поддержке представителям этой сферы. Так, производители импортозамещающих товаров в машиностроении, фармацевтике, электронике и других сферах могут получить в аренду земельный участок за 1 рубль. Помимо этого, им доступна аренда земельного участка без торгов, налоговые льготы и специальные инвестиционные контракты.

Ознакомиться со всеми мерами поддержки и подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ. Он поможет вывести процесс импортозамещения на новый уровень и будет способствовать развитию экономики региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Промышленность

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