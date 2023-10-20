Более 8 тысяч сазанов выпустили в озеро в Шатуре

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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Сазан ценная промысловая рыба, в благоприятных условиях может вырасти до 70 сантиметров и набрать шесть килограммов веса. Молодь вырастили по заказу Шатурской электростанции в научном центре по генетике и селекции рыб.

Разведением мальков здесь занимаются уже более 30 лет. Сазана разводят в искусственных озерах: когда мальки набирают вес в 20-30 граммов и становятся готовы к самостоятельной жизни, их отправляют в естественную среду. Осень самое оптимальное время - вода насыщена кислородом, а хищники не столь активны.

«Озера зарастают, сазан питается водной растительностью, поэтому, прежде всего, это борьба с помощью рыбы за чистоту наших озер. Это ежегодная акция в рамках экологической программы. Она стала хорошей традицией, и мы намерены продолжать ее дальше», - рассказал директор филиала Шатурская ГРЭС Сергей Бакурин.

Экологические акции для электростанции - традиция. За последние пять лет в озера Шатуры выпустили более 20 тысяч мальков рыб различных пород.