Более 8 тысяч сазанов выпустили в озеро в Шатуре
Более 200 килограммов рыбы или 8,5 тысяч мальков сазана выпустили в озеро Святое в Шатуре. Планируется, что они съедят излишнюю растительность и естественным образом очистят водоем.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».
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Сазан ценная промысловая рыба, в благоприятных условиях может вырасти до 70 сантиметров и набрать шесть килограммов веса. Молодь вырастили по заказу Шатурской электростанции в научном центре по генетике и селекции рыб.
Разведением мальков здесь занимаются уже более 30 лет. Сазана разводят в искусственных озерах: когда мальки набирают вес в 20-30 граммов и становятся готовы к самостоятельной жизни, их отправляют в естественную среду. Осень самое оптимальное время - вода насыщена кислородом, а хищники не столь активны.
«Озера зарастают, сазан питается водной растительностью, поэтому, прежде всего, это борьба с помощью рыбы за чистоту наших озер. Это ежегодная акция в рамках экологической программы. Она стала хорошей традицией, и мы намерены продолжать ее дальше», - рассказал директор филиала Шатурская ГРЭС Сергей Бакурин.
Экологические акции для электростанции - традиция. За последние пять лет в озера Шатуры выпустили более 20 тысяч мальков рыб различных пород.