Более 8 тысяч мусульман в Химках приняли участие в праздничной молитве в честь Ураза-байрама

Молебен прошел на базе спортивного центра «Планерная». Мусульман поздравили глава Химок Дмитрий Волошин, председатель местной религиозной организации мусульман Камиль Маннапов и сотрудники администрации.

«Поздравляю мусульманскую общину городского округа Химки с одним из главных исламских праздников - Ураза-байрам. Пусть в каждом доме царят радость, согласие и благополучие. Счастья, крепкого здоровья и успехов во всех делах», - отметил Дмитрий Волошин.

После коллективной праздничной молитвы имам-хатыб произнес проповедь. Он обратился к Всевышнему с просьбой принять пост, простить верующих и послать им благоденствие. На праздник верующие наряжаются в лучшие одежды, и после утренней молитвы собираются с семьями за большими столами.

Ураза-байрам в 2024 году начался в ночь с 9 на 10 апреля. Праздник длится три дня. Мусульмане в это время читают праздничную мотиву, раздают пожертвования бедным и просят друг у друга прощения.

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