Более 8 тысяч детей приняли в кадетские классы в Подмосковье
В Московской области обучается восемь тысяч кадетов. Об этом говорилось на расширенном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике.
«Председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу повышать привлекательность военной службы. Кадетские классы могут внести вклад в решение этой задачи», - подчеркнула председатель комитета Линара Самединова.
Этим летом в регионе работают семь кадетских лагерей.
«Помимо основных дисциплин кадетам преподают также специальные - начальная военная подготовка, основы военной службы, патриотизм, спортивные занятия», - рассказал директор областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев.
В Московской области существуют кадетские классы по отдельным специализациям, например, пожарно-спасательной, полицейской направленности, классы Росгвардии.
Во время заседания кадетские школы в округах рассказали о своем опыте. Также на мероприятии обсудили разработку регионального стандарта кадетского класса в школах. В нем пропишут обязательные предметы, рекомендации по форме и знакам отличия и другие параметры.
В заседании поучаствовал замначальника ГУ МЧС России по Московской области и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Медведев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.
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