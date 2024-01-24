Более 780 навалов мусора убрали в Подмосковье за неделю
Чистоту контейнерных площадок в Подмосковье отслеживают в том числе с помощью современных технологий и камер системы «Безопасный регион». Инспекторы ГУСТ контролируют процесс уборки мусора и соблюдение графика вывоза ТКО.
На прошлой неделе в Подмосковье ликвидировали 786 навалов мусора на контейнерных площадках. Уборку провели на 77 объектах в Красногорске, 54 локации привели в порядок в Наро-Фоминске, 47 - в Химках, 46 - в Истре и 41 - в Мытищах. Работа продолжается.
В ГУСТ Подмосковья напомнили, что нельзя оставлять машины в узких проездах и возле контейнерных площадок. Это затрудняет проезд спецтехники.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.
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